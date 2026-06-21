Tanti auguri principe William: il dolce messaggio di Charlotte, George e Louis per i 44 anni e la festa del papà

Il principe William festeggia oggi il suo 44esimo compleanno in una giornata speciale che coincide con la festa del papà nel Regno Unito. Per l’occasione, George, Charlotte e Louis gli hanno fatto gli hanno dedicato un tenero messaggio condiviso sui social ufficiali.

Oggi è un giorno importante per la famiglia reale britannica e, in particolare, per il principe e la principessa del Galles. Il 21 giungo, infatti, nel Regno Unito, si celebra la festa del papà, che cade ogni anno la terza domenica di giugno, a differenza dell'Italia dove ricorre il 19 marzo per San Giuseppe. Quest'anno la ricorrenza coincide inoltre con il 44esimo compleanno del principe William, nato il 21 giugno 1982. In questa giornata speciale non è tardato ad arrivare il dolce messaggio dei figli suoi e di Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, condiviso attraverso le pagine social ufficiali dei principi del Galles.

Il principe William con Charlotte

La dedica dei figli di William per papà William

Questa mattina sulla pagina Instagram del principe e della principessa del Galles è apparsa una tenera foto di William insieme alla principessa Charlotte accompagnata dalla scritta: "Buon compleanno e buona festa del papà al miglior papà del mondo. Ti vogliamo molto bene. C, G, C & L.", ovvero un augurio per il compleanno e la festa del papà firmato da Charlotte, Louis e George. Nello scatto il principe del Galles appare sorridente con la divisa indossata durante gli impegni ufficiali e stringe affettuosamente tra le braccia la secondogenita Charlotte, in un'immagine che mette in evidenzia il loro legame speciale. La fotografia, realizzata nei giorni scorsi dopo le celebrazioni dei Trooping the Colour, è stata condivisa per celebrare la doppia ricorrenza. Anche l'account ufficiale della Royal Family ha voluto ricordare la giornata con una dedica speciale. Sul profilo è stata infatti pubblicata una fotografia d'archivio che ritrae re Carlo insieme al padre Filippo, accompagnata dal messaggio: "Celebriamo tutti i papà, e pensiamo a coloro che oggi vorrebbero poter essere con i loro padri". Un commovente pensiero rivolto a tutte le famiglie e a chi vive questa ricorrenza con nostalgia.

Re Carlo con il padre re Filippo

Perché nel Regno Unito la festa del papà si celebra a giugno

A differenza dell'Italia, dove la festa del papà coincide con San Giuseppe e viene celebrata il 19 marzo, nel Regno Unito la ricorrenza non ha origini religiose e segue la tradizione statunitense. Il Father's Day viene infatti festeggiato ogni anno la terza domenica di giugno, un'abitudine che si è diffusa nel corso del ‘900 e che è stata adottata anche da molti altri Paesi anglosassoni. L'idea nacque negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo grazie a Sonora Smart Dodd, che volle rendere omaggio al padre William Jackson Smart, veterano della guerra civile americana che aveva cresciuto da solo i suoi sei figli. La prima celebrazione risale al 1910, anche se la ricorrenza divenne ufficiale, proprio come festa nazionale, negli Stati Uniti nel 1972 con una dichiarazione dell'allora presidente Richard Nixon. Negli anni successivi, la tradizione si è consolidata anche nel Regno Unito, dove oggi viene celebrata con pranzi, cene e riunioni di famiglia, oltre che con dolci messaggi come quello dedicato al principe William dalla sua famiglia.