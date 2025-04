Sportelli automatici per prenotare un lettino in spiaggia: qual è l’isola europea che li ha introdotti

video suggerito

Valeria Paglionico

Quante volte vi è capitato di affrontare code infinite in spiaggia solo per poter avere un lettino in riva al mare? Tra sudore, incomprensioni con gli altri clienti e desiderio di correre a fare un bagno, l'attesa può diventare snervante, trasformando quella che dovrebbe essere una giornata di relax in un incredibile stress. A partire da questo momento probabilmente non vi succederà più, soprattutto se farete visita a una meta turistica ben precisa. La tecnologia fa passi da gigante e ha i suoi effetti anche sul settore balneare, a dimostrarlo è il sistema di pagamento introdotto in Gran Canaria: ecco di cosa si tratta.

Come funzionano gli sportelli automatici per lettini

In Gran Canaria è cambiato in modo drastico il modo di prenotare i lettini e gli ombrelloni sulle spiagge affollate. A El Perchel, Puerto Rico o Playa de Mogán, ovvero le spiagge più rinomate dell'isola delle Canarie, sono stati introdotti degli sportelli automatici per fare il pagamento in totale autonomia. Il servizio funziona come un parchimetro: va semplicemente selezionato l'articolo che si desidera e poi si paga in contanti o con la carta di credito. Naturalmente, salvo precise indicazioni, non ci sono limiti di tempo, si può usufruire dell'attrezzatura da spiaggia noleggiata per l'intera giornata.

Cosa visitare alle Gran Canarie

Il biglietto stampato dalla macchinetta dovrà essere conservato per dimostrare la veridicità della prenotazione in caso di controlli. In questo modo, nel momento in cui si raggiungerà il limite massimo di visitatori, lo si saprà prima di affrontare la fila. Gli esperti del settore travel, inoltre, consigliano di fare un salto anche nell'entroterra delle Gran Canarie, così da scoprire un lato inaspettato dell'isola. Ci sono meravigliose montagne con panorami da sogno e c'è la capitale Las Palma che vanta alcuni incredibili edifici storici. In quanti sceglieranno proprio questa meta durante le loro prossime vacanze?