Sicilia Express a Pasqua, il treno che collega Torino all'isola: quanto costa il biglietto e le fermate Solo per le festività pasquali torna il Sicilia Express, una tratta speciale che parte da Torino e collega l'isola con le principali città italiane.

A cura di Giusy Dente

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi: e se per Pasqua qualcuno ha intenzione di recarsi in Sicilia, potrà farlo un po' più agevolmente. In vista delle festività pasquali, infatti, torna il Sicilia Express, uno speciale collegamento tra il Nord e il Centro Italia con Palermo e Siracusa. È un modo per facilitare gli spostamenti e permettere a chi vive lontano dalla propria terra di tornare a casa, mettendo a disposizione questa alternativa più economica e meno inquinante rispetto agli aerei. Di contro, è sicuramente un'alternativa più stancante, visto che prevede più di 20 ore di viaggio sia all’andata che al ritorno. Per questo a bordo dei treni saranno organizzate iniziative per trascorrere questo tempo in modo piacevole come una sorta di "festa itinerante", grazie anche alla partecipazione di personaggi siciliani famosi che contribuiranno all'intrattenimento, come ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. I biglietti sono limitati e saranno messi in vendita nei prossimi giorni.

Le fermate del treno Sicilia Express a Pasqua

La Regione Sicilia ha sperimentato per la prima volta questa iniziativa, con successo, l'anno scorso. Per Natale 2024 per la prima volta è stata messa a disposizione questa alternativa all'aereo; un treno speciale, che anche quest'anni consentirà di raggiungere la Sicilia. I collegamenti in programma per le festività pasquali saranno due, uno organizzato in collaborazione con Treni Turistici Italiani (società di Ferrovie dello Stato) e uno con Grandi Navi Veloci e Italo.

Il primo treno partirà giovedì 17 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettuerà fermate a: Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Bologna Centrale (16:55), Firenze SMN (18:13), Roma Tiburtina (22:32) e Salerno (1:26). Dopo aver attraversato lo Stretto di Messina il treno si dividerà in due sezioni. Uno proseguirà verso Palermo con fermate a Messina (7:55), Milazzo (8:57), Capo d’Orlando (9:38), S. Stefano di Camastra (10:20), Cefalù (10:49), Termini I. (11:07), Bagheria (11:23) e arrivo a Palermo Centrale alle 11:36. L'altro verso Siracusa farà tappe intermedie a Taormina (9:15), Giarre Riposto (9:3), Acireale (9:50), Catania C.le (10:09), Lentini (10:30), Augusta (11:00) con arrivo a Siracusa alle 11:23.Il ritorno verso Torino Porta Nuova avverrà il 26 aprile con partenza da Palermo alle 15:42 e da alle 15:57 da Siracusa.

Il secondo treno avrà un tragitto leggermente diverso. Partirà sempre da Torino il 17 aprile, ma si fermerà a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli: da lì si proseguirà in nave fino a Palermo, con ritorno previsto lunedì 21 aprile.

I prezzi dei biglietti del treno che parte da Torino

Sono stati messi a disposizione 560 biglietti per la tratta in treno che costano dai 29,90 euro in su, acquistabili da sabato 5 aprile sul sito dedicato o sui canali di Trenitalia, comprese app, biglietterie e self-service nelle stazioni. Per il secondo treno invece, quello con tragitto in nave, ci sono solo 472 biglietti, venduti a partire da 30 euro e acquistabili dal prossimo 8 aprile chiamando il numero 06-0708. Per agevolare ulteriormente i passeggeri saranno attivati anche due collegamenti in autobus da Bolzano a Modena con fermata a Trento e da Trieste a Bologna, per poi proseguire il viaggio in treno dalle due stazioni in Emilia-Romagna.