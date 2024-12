Se vai a Tokyo in aereo, c’è una compagnia che ti spedisce direttamente i bagagli in hotel: c’è un motivo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Quando voliamo uno dei problemi principali riguarda sempre i bagagli: le valigie, infatti, oltre a essere un cruccio sono spesso anche ciò che fa aumentare il costo del biglietto. Per questo Japan Airlines, una compagnia aerea giapponese, offrirà ai propri passeggeri un servizio a pagamento per consegnare i loro bagagli direttamente al loro albergo. Il programma non si limita a fornire un buon servizio ai clienti, ma anche ad alleviarli dal peso delle valigie.

Come funziona il servizio di Japan Airlines

I passeggeri dell'aeroporto Haneda di Tokyo possono pagare 4.500 yen (circa 28 euro) a bagaglio per farsi portare direttamente dal gate degli Arrivi ai loro hotel nella capitale giapponese, cercando di alleviare così i mezzi pubblici, come gli autobus e le metropolitane trafficate, di una serie di ingombri. La compagnia aerea promette di consegnare i bagagli il giorno stesso, salvo ritardi dovuti al traffico. Il servizio si chiama Baggage-Free mira a risolvere problemi sociali come la congestione del trasporto pubblico, offrendo un'esperienza di viaggio più confortevole possibili turisti spiega Japan Airlines in un comunicato. Il servizio non è rivolto soltanto a chi vola con questa compagnia ma anche a tutti coloro che risiedono in Giappone.

Il servizio, però, è limitato agli hotel il che significa che le persone non possono farsi consegnare i bagagli in un Airbnb oppure in un appartamento in affitto, in una casa privata o in qualsiasi altro tipo di alloggio. Il servizio è disponibile dalle 4 di mattina alle 18 agli Arrivi del Terminal 3. La consegna può essere effettuata negli hotel di 14 dei 23 distretti di Tokyo, comprese le zone turistiche più popolari come Shinjuku, Shibuya e Chuo. Un'ottima soluzione per ovviare a un problema dei passeggeri e cercare di liberare più spazio sui mezzi pubblici già affollatissimi, cercando quantomeno di eliminare lo spazio occupato da valigie, trolley e zaini.