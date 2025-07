Come preparare la valigia con il metodo giapponese: il trucco salva-spazio di Marie Kondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio dell'estate comincia anche il periodo in cui ci si dà alle partenze. Complici le ferie, il caldo e la voglia di uscire, sono molti coloro che approfittano della bella stagione per viaggiare, andando alla scoperta di luoghi iconici o unici nel loro genere. Spesso, però, soprattutto in aereo, si ha la necessità di far rientrare il bagaglio in specifiche dimensioni, non potendo eccedere (a meno che non si voglia pagare una penale). Questo significa che le valigie devono essere il più pratiche e capienti possibile, come fare per prepararle nel modo giusto, guadagnando spazio e tempo? Attraverso il metodo giapponese reso popolare da Marie Kondo: ecco come funziona e per quale motivo è diventato così amato.

Il "metodo giapponese" è una specifica tecnica per preparare il bagaglio salvando spazio e tempo. A idearlo è stata la scrittrice Marie Kondo, che all'interno di molti dei suoi libri ha spiegato nei minimi dettagli quali sono i passaggi da seguire per avere una valigia ordinata e curata nei minimi dettagli, nonché per rientrare nelle dimensioni imposte dalla maggior parte delle compagnie aeree. Il suo metodo consiste nel piegare e arrotolare i vestiti in modo compatto prima di riporli in modo verticale, evitando di ammucchiarli. Il risultato? Non solo viene sfruttato ogni spazio del bagaglio ma al suo interno si trova anche ciò che serve con estrema facilità.

Fare spazio per preparare la valigia – Secondo il metodo giapponese, la prima cosa da fare quando si prepara una valigia è creare uno spazio adeguato per adagiare il bagaglio. Niente confusione o disordine, il bagaglio aperto va posizionato in un luogo "libero" da distrazioni.

Calcolare quanti vestiti servono – Il secondo step da mettere in pratica è più mentale che pratico: è necessario calcolare con precisione quanti vestiti servono, inserendo nella lista anche dei ricambi per possibili inconvenienti.

Compilare una lista e organizzare i vestiti per categoria – Coloro che intendono essere ancora più ordinati possono compilare una lista con tutti gli abiti e gli accessori necessari per il viaggio, così da non dimenticare nulla all'ultimo momento. L'ideale sarebbe suddividere tutto per categoria, dai prodotti per il bagno agli abiti per il mare, fino ad arrivare alle scarpe o ai look da sera.

Arrotolare i vestiti – I vestiti da riporre in valigia non vanno piegati in modo "tradizionale", ovvero come si fa quando si conservano nei cassetti. Per evitare che occupino troppo spazio è bene arrotolarli, creando piccoli rettangoli o cilindri.

Utilizzare scomparti e organizer per i vestiti – Per facilitarsi nell'arrotolamento ci si può servire di appositi organizer e degli scomparti presenti nella valigia. Sarebbe bene dividere vestiti e accessori per categoria, così da ritrovare ciò che serve con facilità una volta che la valigia viene aperta.

Girare tutto verso l'alto – A questo punto i vestiti piegati e arrotolati vanno disposti in modo verticale, ovvero tutti girati verso l'alto, proprio come se fossero dei libri su uno scaffale.

Preparare tutto in una volta – Per Marie Kondo, infine, è essenziale preparare il bagaglio tutto in una volta, evitando pausa e rimandi che potrebbero favorire dimenticanze. Per una valigia perfetta, dunque, è necessario armarsi di grande pazienza e portare il lavoro a termine in un'unica sessione.