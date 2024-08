video suggerito

I trolley motorizzati rivoluzionano i bagagli: quanto costano gli accessori da viaggio I trolley elettrici sono la versione 2.0 del tradizionale bagaglio da viaggio: capaci di trasformarsi in piccoli veicoli motorizzati, questi accessori hanno.

A cura di Arianna Colzi

Un trolley motorizzato

I trolley motorizzati sono realtà. Tutte quelle volte in cui abbiamo dovuto correre per prendere un treno o un aereo, trascinandoci dietro bagagli anche pesanti e ingombranti, abbiamo pensato che un piccolo mezzo motorizzato avrebbe risolto i nostri problemi. Adesso con i nuovi trolley elettrici, su cui sedersi, si materializza davanti a noi il bagaglio-veicolo: sarà sufficiente sedersi e guidare fino al gate o al binario. Ma come funzionano questi bagagli 2.0?

I trolley elettrici sono i bagagli 2.0

I piccoli trolley in grado di trasformarsi in piccoli veicoli sono destinati a conquistare i sogni dei viaggiatori. Sono dotati di un motore con batteria a litio e hanno anche un manubrio estraibile come un monopattino o una bicicletta. Questi accessori hanno già conquistato decine di migliaia di viaggiatori in Asia, soprattutto in Cina e Giappone, e si stanno diffondendo anche in altri continenti. Permettono di percorrere grandi distanze in aeroporti o stazioni sedendosi sopra uno dei lati della valigia, risparmiando così tempo prezioso, soprattutto nei terminal più grandi.

I trolley elettrici hanno conquistato anche le celebrities come Paris Hilton, che, in un video dove gioca con il suo secondogenito, "guida" per la sua enorme casa seduta su un trolley. Possono raggiungere una velocità tra i 10 e i 13 km orari e rispettano la maggior parte delle misure imposte dalle compagnie aeree. Nonostante siano mini veicoli, è vietato utilizzarli in strada visto che non sono mezzi di trasporto effettivi: una specifica che si è resa necessaria in Asia, dove le persone avevano iniziato a lamentarsi della pericolosità dei trolley motorizzati.

Oltre al limite "stradale", che è stato infranto da alcuni turisti arrivati in Giappone, che sono stati poi sanzionati per averlo utilizzato sul marciapiede, l'altro freno è il prezzo, decisamente poco accessibile. Un trolley motorizzato, per ora prodotto prevalentemente da aziende asiatiche, costa tra gli 800 e i 1800 euro. Un prezzo decisamente elevato, talvolta anche più del viaggio stesso.