Sapevi che a Milano c’è una Statua della Libertà: ecco dove si trova Non tutti sanno che a Milano esiste una statua simile alla famosa Statua della Libertà di New York. Si chiama “La Legge Nuova” di Camillo Pacetti e ha ispirato lo scultore del più noto monumento americano.

Tutto il mondo conosce la Statua della Libertà di New York come uno dei simboli della città americana e degli Stati Uniti d'America in generale. Eppure non tutti sanno che sul Duomo di Milano esiste una statua che assomiglia tantissimo al monumento newyorkese. Si chiama "La Legge Nuova" realizzata nel 1810 dallo scultore Camillo Pacetti e che pare possa essere stata d'ispirazione per lo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi creatore della più conosciuta Statua della Libertà.

Nella moltitudine di sculture che decorano il magnifico Duomo di Milano può passare inosservata la piccola statua "La Legge Nuova" di Camillo Pacetti. Eppure la sua importanza è inequivocabile. La misteriosa opera si trova esattamente sul lato sinistro del finestrone seicentesco che sormonta il portone principale della chiesa milanese e rappresenta il Nuovo Testamento. La scultura raffigura una donna vestita con una tunica, la testa cinta da una corona stellata e una fiaccola nella mano destra, mentre la mano sinistra è appoggiata ad una croce. La Legge Nuova si trova inoltre in posizione opposta alla Legge Vecchia realizzata sul lato destro del finestrone del Duomo di Milano da Luigi Acquisti e che simboleggia il Vecchio Testamento.

La somiglianza della Legge Nuova con la Statua della Libertà di New York è evidente. Tuttavia sarebbe più corretto dire che è il famoso monumento newyorkese ad avere somiglianza con la scultura meneghina. Camillo Pacetti ha infatti scolpito la statua per la facciata del Duomo di Milano nel 1810; Frédéric Auguste Bartholdi ha realizzato la Statua della Libertà nel 1886. Dunque è quasi certo che sia stato lo scultore francese a vedere prima l'opera milanese, o anche la statua della Libertà della Poesia realizzata a Firenze da Pio Fedi tra il 1870 e il 1883 che si rifà dichiaratamente all'opera di Pacetti. Si può dunque affermare che la Statua della Libertà trova sicura ispirazione nella statuaria italiana dell'Ottocento tra Milano e Firenze di cui oggi noi possiamo ancora apprezzarne il valore.