Dove si trova la spiaggia "segreta" con un enorme parco acquatico: sembra in Costiera (ma non lo è) Siete alla ricerca di un'alternativa meno affollata alla Costiera Amalfitana? Ecco dove si trova la spiaggia "segreta" che vanta delle acque cristalline proprio come quelle di Amalfi.

A cura di Valeria Paglionico

La Costiera Amalfitana è una delle mete balneari più apprezzate al mondo e ogni anno conta milioni di turisti, tanto che ormai viene considerata vittima dell'overtourism. Le strade di cittadine come Positano, Amalfi e Sorrento diventano praticamente impraticabili a causa della folla eccessiva, così come pure alcune calette e spiagge iconiche. Come fare per risolvere il problema? Scegliendo una location differente ma che vanti la stessa bellezza mozzafiato. È il caso di questa spiaggetta "segreta" che, sebbene sembri essere uscita proprio dalla Costiera, in verità si trova in un luogo completamente diverso.

Dove si trova il Lago St Andrews

Siete alla ricerca di una valida alternativa alle spiagge iconiche della Costiera Amalfitana? Dovete volare in Inghilterra, per la precisione nel Kent, dove esiste una location "segreta" che vanta acque scintillanti e panorami da sogno. Non si tratta, però, di una meta di mare ma del Lago St Andrews, considerato un vero e proprio paradiso dagli amanti degli sport acquatici. Sebbene un tempo fosse una cava, oggi è stata trasformata in una riserva naturale immersa nella campagna, un rifugio dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana che mixa relax e brivido dell'avventura. Il lago si estende su una superficie di 28 ettari ed è di un blu così intenso che è stato paragonato al mare di Amalfi.

St Andrews Lake

La spiaggia del lago St Andrews è caratterizzata da una soffice sabbia dorata e permette di accedere facilmente alle acque turchesi incredibilmente pulite. La location, inoltre, ospita l'Aqua Park, il parco acquatico più grande del Kent dove si può giocare tra percorsi a ostacoli galleggianti e acquascivoli. Non mancano, infine, le postazioni per praticare kayak, paddleboard, per noleggiare un pedalò o una barca. Quanto costa accedere a questo lago "segreto"? L'ingresso alla spiaggia per adulti costa 25 sterline (circa 29 euro) e comprende un lettino in riva, mentre l'ingresso per i bambini costa 7.50 sterline (poco più di 8 euro).

