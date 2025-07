Dove si trova Monteleone di Spoleto, il borgo affittato da Angelo Ciampini e Penelope Pozzar per il matrimonio

video suggerito

Angelo Ciampini, l'erede dell'omonimo bar romano, ha sposato Penelope Pozzar lo scorso weekend e per l'occasione ha affittato l'intero borgo di Monteleone Spoleto: ecco dove si trova.

A cura di Valeria Paglionico

Angelo Ciampini e Penelope Pozzar si sono sposati, diventando ufficialmente marito e moglie dopo diversi anni insieme. Lui è l'erede del celebre Bar Ciampini in piazza San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, lei lavora con il padre in una clinica della Capitale, ma per il gran giorno hanno deciso di spostarsi in Umbria, per la precisione a Monteleone di Spoleto. La scelta non è stata casuale: si tratta della città d'origine della famiglia Ciampini (ma lasciata negli anni '40). La cosa particolare è che i due sposi hanno voluto fare le cose in grande, affittando l'intero borgo per il giorno del loro matrimonio: ecco tutti i dettagli della cerimonia trasformata in un vero e proprio evento cittadino.

Il matrimonio di Angelo Ciampini e Penelope Pozzar in Umbria

Monteleone di Spoleto lo scorso weekend è diventato un enorme "salone da ricevimenti" a cielo aperto grazie al matrimonio di Angelo Ciampini e Penelope Pozzar. Il borgo è stato vestito a festa, interamente affittato per l'evento: le strutture ricettive hanno ospitato gli oltre 200 invitati, mentre le vie del centro sono state animate da processioni, brindisi e rievocazioni di antichi mestieri.

Angelo Ciampini e Penelope Pozzar

I residenti hanno partecipato alle celebrazioni in prima linea e non solo perché hanno festeggiato con gli sposi, hanno anche curato personalmente l'allestimento del corso principale, di piazza del Teatro e di piazza del Mercato. Non sorprende, dunque, che ora il paese abbia una nuova vocazione: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso.

La festa a Monteleone di Spoleto

Dove si trova Monteleone di Spoleto

Annoverato tra i borghi più belli d'Italia, Monteleone di Spoleto è il comune più alto della regione Umbria, si trova in provincia di Perugia e conta 538 abitanti. È circondato dai meravigliosi panorami del Parco Naturale del Coscerno – Aspra, dunque è posizionato in un contesto suggestivo fatto di boschi di faggio e roverella, valli, pascoli e campi coltivati.

L’arrivo degli sposi

La sua conformazione attuale risale al periodo dell'Alto Medioevo: l'antico castello venne fondato dalla nobile famiglia romana degli Arroni ma nei secoli fu più volte distrutto e riedificato fino a quando non venne ceduto al Ducato di Spoleto nel 1265. Attualmente è circondato da tre cerchi di mura con elementi fortificati e porte, mentre le vie interne hanno le caratteristiche tipiche dei borghi medievali. Il gioiello di Monteleone, infine, è la biga, un carro da parata prodotto da officine etrusche e datato intorno al 540 a.C.

Monteleone di Spoleto