Sanremo 2025: quanto costa dormire in città durante il Festival Volete organizzare una vacanza a Sanremo durante il Festival? Ecco quanto costa un soggiorno in hotel, in villa o in yacht.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e tutto sembra essere pronto (o quasi), dalla scenografia futuristica con la famosa scala rivisitata alle performance dei Big (che attualmente sono alle prese con le ultime prove con l'orchestra). Essendo l'evento più atteso dell'anno nel mondo dello spettacolo italiano, sono moltissimi coloro che vogliono seguirlo da una posizione privilegiata. Se per ottenere i biglietti dell'Ariston per una delle 5 serate è ormai troppo tardi, è possibile godersi l'entusiasmo e l'atmosfera sanremese anche concedendosi semplicemente una vacanza nella nota cittadina ligure. Quanto costa soggiornare per tutto il periodo del Festival nella "città dei fiori"? Ecco i prezzi di hotel, appartamenti e location d'eccezione.

Quanto costa un hotel a Sanremo durante il Festival

Durante la settimana del Festival Sanremo diventa il "centro del mondo" e non solo perché l'Ariston viene illuminato dall'evento italiano più atteso dell'anno, la città viene invasa da celebrities, eventi a tema e feste scatenate in location suggestive. Non sorprende, dunque, che siano moltissimi i turisti che ne approfittano per concedersi una vacanza tra le iconiche stradine della cittadina ligure.

Al momento il 94% delle strutture ricettive locali risultano essere prenotate ma per i ritardatari esistono ancora delle "soluzioni". Negli hotel sanremesi sono disponibili ancora le suite, da quelle standard a quelle costruite all'interno dei vecchi frantoi, fino ad arrivare agli attici con vista, i prezzi? Per pernottare durante le 5 serate del Festival si parte da circa 700 euro e si superano i 4.000 euro.

I prezzi delle case a Sanremo su Airbnb

I prezzi delle soluzioni abitative proposte su Airbnb sono un tantino più bassi, si parte infatti da poco più di 200 euro per una casa privata presa in affitto per 5 notti.

Naturalmente le cifre variano a seconda delle location e dei servizi che vengono offerti: le abitazioni nel centro di Sanremo, per la precisione a pochi passi dall'Ariston, vengono proposte a oltre 600 euro, mentre le ville con una metratura elevata, il parcheggio privato e la vista mare superano anche i 3.000 euro. Le location più ambite ed esclusive? I luxury yacht, fittati per il periodo sanremese a oltre 8.000 euro.

I consigli per risparmiare per chi va a Sanremo

Sebbene una vacanza a Sanremo durante i giorni del Festival sembri essere tutt'altro che economica, esistono dei piccoli "trucchi" da mettere in atto per risparmiare. L'ideale sarebbe evitare il centro città, preferendo i paesini limitrofi: qui, infatti, è possibile trovare strutture ricettive tra i 100 e i 200 euro (prezzi da intendersi per 5 notti). Certo, in questi casi bisogna poi noleggiare un'auto per raggiungere l'Ariston, ma anche con questo "extra" non si raggiungono le cifre dei soggiorni in centro. In quanti ne approfitteranno e correranno a prenotare un viaggio in Liguria?

