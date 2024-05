video suggerito

Rodeo party per Chiara Ferragni: la festa in un frutteto tra tori meccanici e balle di fieno Lo stilista Andrea Adamo ha compiuto 40 anni e ha festeggiato organizzando un rodeo party con tanto di toro meccanico: ecco qual è la location che ha ospitato l’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera i più famosi esponenti del mondo della moda milanese si sono riuniti per un evento speciale: il compleanno di Andrea Adamo, lo stilista italiano a capo del marchio omonimo. Ha compiuto 40 anni e ha pensato bene di fare le cose in grande organizzando una spettacolare festa a tema country. Tra gli invitati non potevano mancare i volti noti della scena fashion e le star almeno una volta hanno indossato i suoi abiti, da Chiara Ferragni ad Anna Dello Russo, fino ad arrivare a Gilda Ambrosio e Chiara Biasi. La principale attrazione dell'evento? Un enorme toro meccanico nel bel mezzo di un frutteto: ecco la location che ha ospitato il maxi party di compleanno.

La cascina scelta da Andrea Adamo per il rodeo party

Si chiama Cascina Pizzo ed è la location scelta da Andrea Adamo per il suo party di compleanno a tema country/rodeo. Si tratta di una tenuta con un enorme frutteto di ciliegi e un campo di purple allium, al cui interno per l'occasione è stato montato anche un toro meccanico su una struttura gonfiabile.

Andrea Adamo

Carretti di legno decorati con piante colorate, balle di fieno trasformate in tavolini, carriole riempite di erba, tovaglie a quadroni: ogni dettaglio della struttura è curatissimo e richiama il tema della campagna.

Cascina Pizzo

Non sorprende, dunque, che la location da qualche tempo abbia cominciato a offrire ai suoi ospiti la possibilità di organizzare brunch, aperitivi e pic-nic a base di cibi e bevande a km 0. In questo caso lo stilista probabilmente ha preso in affitto l'intero locale, trasformando così la festa di compleanno in un vero e proprio evento mediatico.

Cascina Pizzo

Il dress code a tema country

Naturalmente in un rodeo party che si rispetti non potevano mancare il toro meccanico, al quale tutti hanno provato a "tenere testa", e un dress code a tema imposto dal festeggiato stilista. Via libera a giacche con le frange, pantaloni di pelle, camperos, bandane legate intorno al collo, accessori borchiati e cappelli in stile vecchio west: insomma, tutto il necessario per un look "bucolico".

Le influencer al party di Andrea Adamo

Tra le invitate più in vista c'era Chiara Ferragni che, dopo aver festeggiato il suo compleanno in rosso fuoco, ora ha reinterpretato la moda country in chiave iper sensuale con pantaloni di pizzo trasparente e top a rete traforata, tutto in total black. In quanti prenderanno ispirazione dall'idea di Andrea Adamo per la loro festa di compleanno?

Chiara Ferragni sul toro meccanico