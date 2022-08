Rocío Muñoz Morales a Venezia: quanto costa una notte nell’hotel con vista sulla Laguna

Rocío Muñoz Morales a Venezia: quanto costa una notte nell’hotel con vista sulla Laguna Rocío Muñoz Morales è arrivata al Lido di Venezia come madrina 79esima edizione della Mostra del Cinema: ecco dove alloggia e quanto costa il suo soggiorno in Laguna.

A cura di Clara Salzano

Rocío Muñoz Morales a Venezia ’79

Rocío Muñoz Morales, Madrina di Venezia '79, è stata la prima celebrità ad arrivare in Laguna catalizzando tutta l'attenzione su di lei. Dal 31 agosto al 10 settembre, in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'isola del Lido, il gioiello nascosto tra la laguna e il Mar Adriatico, diventa il fulcro dell'importante evento internazionale con proiezioni, incontri, red carpet, interviste e gossip tra star internazionali e personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo. Scopriamo dove soggiorna Rocío Muñoz Morales e quanto costa il suo hotel vista Laguna.

L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Rocío Muñoz Morales è arrivata a Venezia per inaugurare la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. È tradizione che le prime foto e gli incontri più importanti si tengono all'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, la terrazza sul mare della Mostra che ricopre un ruolo fondamentale per i momenti più elettrizzanti della manifestazione. È in questo storico hotel che si trova Rocío Muñoz Morales.

L’arrivo all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort

La storia dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort

L'Hotel Excelsior al Lido di Venezia è l'unico albergo cinque stelle sulla spiaggia nella Laguna. Costruito nel 1908 per essere l'albergo più lussuoso del mondo, l'Hotel Excelsior è una meta imperdibile per personaggi ricchi e famosi; qui hanno soggiornato importanti personalità come Winston Churchill, il duca e la duchessa di Windsor, John Steinbeck e Ingrid Bergman.

La spiaggia dell’Hotel Exelsior al Lido di Venezia

L'Hotel Excelsior al Lido di Venezia sorge in un sontuoso palazzo veneziano di importanza storica caratterizzato da diverse influenze architettoniche, tra cui linee moresche, splendide cupole e lucernari. La sua spettacolare Camera degli Stucchi è apparsa anche in film come C'era una volta in America con Robert De Niro. Oggi l'esotica architettura moresca si affianca al miglior lusso contemporanei. L'albergo ha inoltre ospitato nel 1932 la prima Mostra del Cinema di Venezia e ancora oggi è sede ufficiale dell'evento.

Una delle camere dell’Hotel Excelsior con disegni arabeschi

Quanto costa una notte nell'Hotel Excelsior di Venezia

Quando all'inizio del ‘900 l'imprenditore Nicolò Spada e il famoso architetto Giovanni Sardi vollero creare l'hotel più lussuoso al mondo al Lido di Venezia non avrebbero mai immaginato di rendere l'isola un'oasi esclusiva e meta dei personaggi più importanti della storia e del mondo dello spettacolo.

Una suite dell’albergo in stile arabesco

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort ogni anno si conferma la terrazza sul mare della Mostra del Cinema di Venezia e nei giorni della Biennale è impossibile trovare una camera libera in albergo. Non sappiamo dunque quanto possano arrivare a costare i soggiorni in questo periodo nell'hotel ma il prezzo di una camera a notte varia dai 650 euro fino agli oltre 2.500 euro.