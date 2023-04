Re Carlo a Balmoral prima dell’incoronazione: perché è partito per una vacanza con Camilla Credevate che la vita di Carlo fosse alquanto frenetica in questi giorni che precedono l’incoronazione? Vi sbagliavate, la verità è che si è concesso una vacanza a Balmoral in compagnia di Camilla: ecco perché lo ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio sarà un gran giorno per la Royal Family inglese: Carlo III verrà incoronato, rendendo ancora più formale il suo ruolo di nuovo re della Gran Bretagna. I preparativi a Buckingham Palace fremono e, sebbene tutto sia pronto (o quasi), dalla lista degli invitati al menù del banchetto, fino ad arrivare alla carrozza scelta per la processione, ogni giorno vengono rivelati degli inediti dettagli sulla cerimonia. Cosa sta facendo il sovrano per rendere l'evento memorabile? Al momento nulla, ha deciso di concedersi qualche giornata di relax nella tenuta di Balmoral in compagnia di Camilla. In quanti conoscono però il vero motivo nascosto dietro questa fuga pre-incoronazione?

La vacanza pre-incoronazione di re Carlo

Credevate che la vita di Carlo fosse dinamica e frenetica in questi giorni che precedono l'incoronazione? Vi sbagliavate, dallo scorso fine settimana si è trasferito a Balmoral con la moglie Camilla. Si sta godendo una vacanza rilassante prima di essere travolto dal vortice mediatico che accompagnerà la cerimonia ma la cosa che in pochi immaginano è che ha organizzato questa "fuga" anche per un altro motivo. Stando a quanto riportato dagli esperti reali britannici, il nuovo sovrano vuole sentirsi più vicino alla sua defunta madre Elisabetta II che, oltre a essere morta a Balmoral, ha sempre definito quella tenuta reale una delle sue preferite.

Alcuni dei gadget per l’incoronazione di Carlo

L'omaggio a Elisabetta II

Come se non bastasse, la vacanza di coppia del sovrano nasconderebbe anche una sorta di tradizione di famiglia. Nel 195 Elisabetta II (all'epoca 27enne) prima della sua incoronazione si trasferì a Balmoral con il principe Filippo, i corgi, il principe Carlo e la principessa Anna. Descrisse poi la vacanza con il termine "magica", visto le permise di connettersi senza stress all'importante evento che di lì a poco l'avrebbe vista protagonista. Ora, che si tratti di scaramanzia o di un semplice omaggio, ma la cosa certa è che Carlo ha voluto emulare la sua compianta madre, certo del fatto che calma e riposo saranno fondamentali per arrivare carico e rilassato al 6 maggio.