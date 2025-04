Quali sono le spiagge meno affollate d’Europa, la classifica

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora più di 2 mesi all'inizio dell'estate 2025 ma, nonostante ciò, sono già moltissimi coloro che già pensano alle vacanze, il motivo? È questo il periodo in cui si possono organizzare viaggi spettacolari spendendo pochissimo. L'unico piccolo inconveniente è che, trattandosi di alta stagione, spesso ci si ritrova a visitare luoghi affollatissimi, presi letteralmente presi d'assalto dai turisti internazionali. Per tutti coloro che sono alla ricerca di tranquillità arrivano delle buone notizie: esistono delle mete balneari in Europa che sono perfette per una vacanza all'insegna del totale relax. Ecco quali sono le spiagge europee più belle ma allo stesso tempo poco affollate.

Qual è la spiaggia meno affollata d'Europa

La prossima estate volete godervi una rilassante vacanza al mare ma senza ritrovarvi a dove combattere con la folla eccessiva? WizzAir ha analizzato la situazione, rivelando quali sono le mete balneari più tranquille d'Europa, ovvero quelle in cui le spiagge sono quasi completamente deserte. Se da un lato Ibiza, Algarve, Tenerife e Barcellona continueranno a essere invase dai turisti anche nel 2025, altre "perle costiere" permetteranno di godersi le ferie nella quiete più totale.

Spiaggia di Durazzo, Albania

La spiaggia che si è aggiudicata il titolo di meno affollata d'Europa è quella di Durazzo, in Albania, dove ogni persona ha a disposizione uno spazio pari a 65 teli mare stesi l'uno accanto all'altro. Tra paesaggi naturali incontaminati e prezzi accessibili, questa è la meta ideale per i turisti avventurieri alla ricerca di relax.

Camber Sands, Inghilterra

Le mete balneari per una vacanza rilassante

A seguire nella classifica delle spiagge meno affollate d'Europa c'è Camber Sands, nell'East Sussex, in Inghilterra, una lunga distesa sabbiosa e semi-deserta che si estende per oltre 8.000 km. Amata moltissimo dai locali, soprattutto dai londinesi, è tra le mete balneari britanniche più popolari su TikTok.

Zlatni Rat, Croazia

Al terzo posto si è piazzata la spiaggia Zlatni Rat (Corno d'Oro), in Croazia, famosa la lingua di sabbia a forma di corno, mentre la quarta posizione è stata conquistata da un'altra spiaggia albanese, quella di Borsh, un luogo paradisiaco ma allo stesso tempo rustico, circondato da colline verdi e uliveti.

Spiaggia di Borsh, Albania

A chiudere la top 5 c'è la spiaggia di Pampelonne, a Ramatuelle, in Francia. Vicina alla più famosa Saint-Tropez, è un gioiello nascosto della Costa Azzurra, dove ci si può godere il mare cristallino senza essere circondati da milioni di turisti.

Ramatuelle, Francia