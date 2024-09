video suggerito

Quali sono le città più economiche per comprare biglietti dei concerti: la più costosa è in Italia I prezzi per i biglietti dei concerti variano molto di città in città: alcune sono più convenienti di altre. La più costosa è proprio in Italia.

A cura di Giusy Dente

I concerti costano, sono diventati un piccolo lusso, soprattutto quando si tratta di certi nomi. I ticket vanno sold out nel giro di poche ore e immediatamente finiscono in rivendita online, con prezzi maggiorati: eppure c'è chi è disposto a sborsare qualunque cifra, per il proprio artista del cuore. I fan più accaniti spesso si organizzano così da seguire più date dello stesso tour, trasformando queste tappe in una sorta di mini vacanza. Non a caso, proprio i concerti si sono rivelati una tendenza di viaggio. Si parla di gig-tripping. Eppure, il prezzo dei biglietti non è lo stesso in giro per l'Europa: ci sono delle differenze e alcune città sembrano decisamente più convenienti di altre.

I concerti sono anche un trend di viaggio

Secondo il report Travel Trends 2024 di Skyscanner, il 46% degli italiani ha dichiarato che prenderebbe un volo a corto raggio per vedere il proprio artista preferito dal vivo, mentre il 15% ha ammesso che volerebbe dall’altra parte del mondo per assistere allo show del momento. Questa percentuale sale al 64% tra i giovani nella fascia d'età 18-24 anni.

Dove conviene vedere i concerti

La piattaforma di deposito bagagli Radical Storage ha esaminato il costo medio dei biglietti per concerti in diverse località d'Europa, in riferimento alle date degli artisti più in voga al momento. Il posto più economico per vedere un concerto in Europa è Nottingham: qui un biglietto costa in media 67 euro. Anversa si è aggiudicata il secondo posto con 89 euro; sul podio anche Birmingham, al terzo posto con 91 euro. Tra le città più care ci sono invece Marbella e Monaco, rispettivamente con 293 euro e 230 euro. Ma a spiccare, in negativo, è una città italiana. Il posto più costoso per vedere un concerto è Milano, con un prezzo medio di ben 377 euro.

Le città europee più economiche per i biglietti dei concerti

Nottingham

Anversa

Birmingham

Belfast

La Plymouth

Bristol

Assago

Leeds

Madrid

Città di Sheffield

Le città europee più costose dove comprare i biglietti dei concerti

Milano

Marbella

Monaco

Maastricht

Dublino

Lipsia

Parigi

Cardiff

Copenaghen

Barcellona