Quali sono le città d'Europa dove splende sempre il sole: cinque italiane in classifica Nella classifica delle città più soleggiate d'Europa, ben 5 su 20 sono italiane. Ma è la Spagna a dominare la parte alta dell'elenco e a monopolizzare il podio.

A cura di Giusy Dente

Saragozza

È ufficialmente primavera: le giornate si allungano, avanzano le belle giornate, aumentano le ore di sole. Marzo però, lo dice il proverbio, è pazzerello: un momento c'è il sole, quello dopo piove. Questo è il periodo dell'anno in cui non si sa mai come vestirsi, in cui ci si ammala, in cui le temperature cambiano più volte nell'arco della giornata ed è difficile fare programmi. Alcune città, però, resistono meglio di altre a questi scombussolamenti improvvisi e godono di una maggiore quantità di ore di sole: sono l'ideale, se si è alla ricerca di un pieno di vitamina D o se, più semplicemente, si vuole una sferzata di buonumore, quella che solo i caldi raggi del sole possono regalare.

Dove andare se si cerca un po' di sole

Mancano ancora un paio di mesi all'arrivo dell'estate vera e propria: c'è da soffrire ancora un po'! In attesa di godersi le sue temperature calde, la piattaforma di affitti per le vacanze Holidu ha stilato la classifica delle città più soleggiate d'Europa, quelle che godono del maggior numero di ore di sole in un anno. Sono quelle dove trasferirsi se proprio si odia il grigiore, l'umidità, il freddo e la pioggia. La classifica è stata stilata analizzando i dati di World Weather Online. In cima alla lista c'è Cartagena, città portuale spagnola nella regione sud-orientale del Paese. Secondo lo studio, la città ha una media di 283 ore di sole al mese, ovvero quasi 12 giorni interi, e una temperatura media mensile di 19,1 °C con un picco di circa 29 °C a luglio e agosto. La Spagna, in realtà, ha monopolizzato tutte le prime cinque posizioni, per un totale di 11 posti su 20. Alicante e Malaga completano il podio. Se l'è cavata bene anche l'Italia: Catania spicca al sesto posto, mentre più in basso nella top 20 si sono piazzate Roma, Napoli, Palermo, Bari per un totale di 5 su 20.

Bari

La classifica delle 20 città più soleggiate d'Europa

Cartagena, Spagna, 283 ore di sole Alicante, Spagna, 279,6 Malaga, Spagna, 279,3 Murcia, Spagna, 277 Granada, Spagna, 274,4 Catania, Italia, 273.7 Siviglia, Spagna, 273,4 Cordova, Spagna, 268,2 Marsiglia, Francia, 266.1 Madrid, Spagna, 265,4 Saragozza, Spagna, 264,5 Atene, Grecia, 261,6 Palma di Maiorca, Spagna, 259 Nizza, Francia, 252,5 Santa Cruz de Tenerife, Spagna, 251.1 Bari, Italia, 248,9 Roma, Italia, 247,5 Palermo, Italia, 247,4 Montpellier, Francia, 247.1 Napoli, Italia, 242,9