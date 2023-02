Quali sono i posti preferiti dagli italiani sul territorio nazionale: la classifica del FAI Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha presentato la classifica de “I Luoghi del Cuore” per gli italiani sul territorio nazionale allo scopo di valorizzare posti poco conosciuti, abbandonati o dimenticati.

A cura di Clara Salzano

I luoghi del cuore del FAI – Via Vandelli, Montecuccolo (MO) – Credit FAI

Ogni anno il FAI presenta la classifica dei luoghi preferiti dagli italiani sul territorio nazionale. Si tratta del più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Lo scopo dell'iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è quella di sensibilizzare i cittadini sulle bellezze e il valore del nostro territorio.

L’11ª edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore” FAI vede sul podio al 1° posto la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), segue al 2° posto il Museo dei Misteri a Campobasso

e al 3° posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria. Il censimento dei Luoghi del Cuore è stato introdotto per la prima volta nel 2003 e da allora grazie a questa iniziativa sono stati resi possibili interventi in 138 luoghi di 19 regioni d’Italia che prima risultavano poco valorizzati, dimenticati o abbandonati.

Villa Mirabellino, Monza ©Morelli_Mesturini

Sono tanti, inoltre gli italiani, che grazie al censimento "I Luoghi del Cuore" scopre o riscopre i simboli dell'identità e della storia italiana sparsi sul territorio: “In questa edizione, in maniera particolarmente evidente – commenta il Presidente del FAI, Marco Magnifico.- ‘I Luoghi del Cuore’ hanno dato voce agli ‘ultimi’, a quei luoghi del patrimonio culturale italiano considerati minori, che non hanno mai avuto l’attenzione del Paese, ma che invece la meritano, e che senza l’amore delle persone che li hanno votati si sarebbero persi. Ridare voce e dignità agli ‘ultimi’: non c’è missione più bella e più vera per ‘I Luoghi del Cuore’”.

Leggi anche Quali sono le città più care al mondo: la classifica del 2022

Villaggio Crespi d’Adda BG ©Morelli_MesturiniFMP

Nelle altre prime dieci posizioni della classifica dei Luoghi del Cuore si colloca, al 4° posto, la Via Vandelli; al 5° posto si posiziona la Casa del Mutilato di Alessandria; al 6° posto segue la Basilica dei Fieschi a Cogorno (GE), uno dei monumenti meglio conservati tra romanico e gotico della Liguria; al 7° posto la Chiesa di Santa Maria di Castello ad Alessandria; all’8° posto c'è il borgo medievale di Cremolino, nell’alto Monferrato, affacciato sulle Alpi e circondato dai vigneti; il Villaggio operaio di Crespi d’Adda a Capriate San Gervasio (BG) ricopre il 9° posto; mentre al 10° posto troviamo Villa Mirabellino nel Parco della Reggia di Monza, che, edificata nel 1776 dall'architetto Giulio Galliori per il cardinale Angelo Maria Durini, vessava da decenni in condizioni di totale abbandono.