Addormentarsi guardando il proprio programma preferito: quali effetti ha sul sonno?

A chi non è mai capitato di addormentarsi davanti al proprio programma tv preferito? Ecco quali sono gli effetti di questa abitudine sul sonno.

A cura di Valeria Paglionico

"Niente tv prima di andare a letto": chi non ha mai ricevuto un ordine simile dai genitori, magari in forma di punizione? Sebbene sia sempre stata considerata una buona abitudine disconnettersi da ogni tipo di dispositivo elettronico prima di andare a dormire, la verità potrebbe essere ben diversa: gran parte delle persone si addormentano davanti al proprio programma preferito, ascoltando musica o un podcast e nella maggior parte dei casi la cosa stimolerebbe il sonno piuttosto che disturbarlo. Cosa succede davvero quando si perpetuano comportamenti simili?

Cosa succede quando si ascolta qualcosa prima di dormire

La dottoressa Rachel Salas, specialista in medicina del sonno e professoressa di neurologia presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, ha spiegato che quando si parla di sonno non esiste una regola fissa per tutti, è semplicemente necessario capire cosa funziona per se stessi. Non si tratta di routine pre-sonno o dell'ambiente in cui si vive ma del fatto che ognuno di noi è diverso, dunque può capitare che il senso di rilassamento venga stimolato ascoltando qualcosa, come se quei rumori e quelle immagini trasmettessero un sentimento di conforto essenziale per addormentarsi.

Quali contenuti da ascoltare stimolano il sonno

Secondo la dottoressa Salas, è fondamentale fare attenzione ai contenuti da ascoltare: bisogna scegliere qualcosa di non troppo coinvolgente, così che il cervello non senta lo stimolo a rimanere concentrato, preferendo i rumori bianchi (soprattutto se si vive in una zona rumorosa). Il proprio programma tv va benissimo per addormentarsi per il senso di conforto che genera, a patto che non si tenga lo sguardo fisso sulle immagini ma ci si limiti ad ascoltare l'audio. In casi come questi, poi, è importante impostare un timer automatico per spegnere il dispositivo senza doversi alzare.