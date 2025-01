Quali sono i Paesi in cui non si può andare col passaporto italiano

video suggerito

Giusy Dente

L'Henley Passport Index è la classifica dei passaporti più potenti del mondo. L'indice, creato dalla società di consulenza sulla cittadinanza e la residenza globale Henley & Partners con sede a Londra, utilizza dati esclusivi dell'International Air Transport Association (IATA). Ordina tutti i passaporti del mondo in base al numero di destinazioni a cui i titolari possono accedere senza visto. L'indice include 199 passaporti diversi e 227 destinazioni di viaggio diverse. Si evince, scorrendo le dieci posizioni, un ampio divario tra la libertà di viaggio di cui godono i cittadini in cima e in fondo alla classifica: non è mai stato così ampio. Singapore ha festeggiato il nuovo anno riconquistando il suo primo posto in classifica. Secondo posto per il Giappone e terzo per gli stati membri dell'UE ovvero Francia, Germania, Italia e Spagna (insieme a Finlandia e Corea del Sud).

Quali sono i passaporti più potenti del mondo

Il passaporto di Singapore è un documento di viaggio molto potente: chi lo possiede, infatti, può accedere senza visto a 195 di 227 destinazioni in tutto il mondo. È al primo posto della classifica. Il Giappone consente invece 193 destinazioni, cifra che scende a 192 per Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia e Corea del Sud. La quarta posizione nella classifica è detenuta da altri sette Paesi dell'UE, ognuno dei quali permette accesso senza visto a 191 destinazioni: sono Austria, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

Al quinto posto si piazzano Belgio, Nuova Zelanda, Portogallo, Svizzera e Regno Unito, tutti con accesso senza visto a 190 destinazioni. Sono dentro la top 10 Australia e Grecia (a pari merito al n. 6) e Malta, Polonia, Canada (al n. 7). Il resto della top 10 è dominato dai Paesi europei, con poche eccezioni. L'ottavo posto è condiviso da Repubblica Ceca e Ungheria, al nono trovano Stati Uniti ed Estonia, mentre la decima posizione è occupata da Lettonia, Lituania, Slovenia ed Emirati Arabi Uniti. Dal 2015 a oggi hanno guadagnato 32 posizioni: oggi c'è accesso senza visto per 185 destinazioni. Anche la Cina è in forte crescita, essendo passata dal 94esimo posto nel 2015 al 60esimo nel 2025.

Questi numeri si abbassano drasticamente, scendendo nelle posizioni più basse della classifica, rendendo palese un forte divario tra Paesi dove si gode di una certa liberà di viaggio e altri con molte restrizioni e limiti. L'Afghanistan, per esempio, consente accesso senza visto a sole 26 destinazioni, addirittura due in meno rispetto a un anno fa: è ultimo in classifica, con un passaporto decisamente poco forte. La Siria è al n. 105 (con 27 destinazioni) e l'Iraq è al n. 104 (con 31 destinazioni).

Quanto è potente il passaporto italiano: dove si può andare e dove no

Il passaporto italiano non è sufficiente per entrare in alcuni Paesi del mondo, che richiedono un visto da ottenere prima della partenza. Sono:

Afghanistan Algeria Bhutan Repubblica Centrafricana Ciad Repubblica del Congo Repubblica Democratica del Congo Costa d’Avorio Eritrea Ghana Liberia Libia Mali Nauru Niger Nigeria Corea del Nord Sudan del Sud Sudan Turkmenistan Yemen

In altri è invece richiesto un eVisa, ovvero un visto elettronico di durata limitata. Alcuni Paesi permettono di fare richiesta per il visto una volta arrivati in aeroporto o alla frontiera. Ci sono poi i Paesi in cui si può viaggiare con il passaporto italiano senza visto, ma c'è anche in questo caso un periodo massimo di permanenza sul territorio prima che sia necessario ottenere il visto. Sono:

Albania (90 giorni) Samoa americane (30 giorni) Andorra Angola Anguilla Antigua e Barbuda (fino a 3 mesi) Argentina (3 mesi) Armenia (180 giorni) Aruba Australia Bahamas (fino a 8 mesi) Bahrain Bangladesh Barbados (90 giorni) Bielorussia (30 giorni) Belize (1 mese) Bermuda Bolivia (90 giorni) Bonaire; St. Eustatius e Saba Bosnia ed Erzegovina (90 giorni) Botswana (90 giorni) Brasile (90 giorni) Isole Vergini Britanniche Brunei (90 giorni) Burkina Faso Isole di Capo Verde (30 giorni) Isole Cayman Cambogia Canada (6 mesi) Cile (90 giorni) Colombia (90 giorni estendibile fino a 180 giorni) Isole Comore Isole Cook Costa Rica (90 giorni) Curacao Dominica (90 giorni) Repubblica Dominicana (90 giorni) Ecuador (90 giorni) Egitto El Salvador (90 giorni) Eswatini (fino a 30 giorni) Etiopia Isole Falkland Isole Faroe Fiji (4 mesi) Guiana Francese Polinesia Francese Indie occidentali francesi Gabon Georgia (1 anno) Gibilterra Groenlandia Grenada (90 giorni) Guam Guatemala (90 giorni) Guinea – Bissau Guyana (90 giorni) Haiti (90 giorni) Honduras (90 giorni) Hong Kong (90 giorni) Indonesia (30 giorni) Iran Iraq Israele (3 mesi) Giamaica (90 giorni) Giappone (90 giorni) Giordania Kazakistan (30 giorni) Kenya Kiribati (120 giorni) Kosovo (90 giorni) Kirghizistan (60 giorni) Kuwait Laos Libano Lesotho (14 giorni) Macao Madagascar Malaysia (3 mesi) Malawi Maldive Myanmar Isole Marshall (90 giorni) Mauritania Mauritius (90 giorni) Mayotte Messico (180 giorni) Micronesia (90 giorni) Moldavia (90 giorni) Montenegro (90 giorni) Montserrat Marocco (90 giorni) Mozambico Namibia (90 giorni) Nepal Nuova Caledonia Nuova Zelanda (90 giorni) Nicaragua (90 giorni) Niue Macedonia del Nord (90 giorni) Isole Marianne Settentrionali Oman (10 giorni) Pakistan Isole Palau (90 giorni) Territorio palestinese Panama (180 giorni) Papua Nuova Guinea Paraguay (90 giorni) Perù (90 giorni) Filippine (30 giorni) Puerto Rico Qatar (90 giorni) Riunione Ruanda Samoa (90 giorni) Sao Tome e Principe (15 giorni) Arabia Saudita Senegal (90 giorni) Serbia (90 giorni) Seychelles (30 giorni) Sierra Leone Singapore (90 giorni) Isole Salomone (90 giorni) Somalia Sudafrica (90 giorni) Corea del Sud (90 giorni) Sri Lanka Sant’Elena St. Kitts e Nevis (90 giorni) Santa Lucia (90 giorni) St. Maarten St. Vincent e Grenadine (90 giorni) Taiwan (90 giorni) Tanzania Tajikistan Thailandia (30 giorni) The Gambia (90 giorni) Timor-Leste (90 giorni) Togo Tonga (90 giorni) Trinidad e Tobago (90 giorni) Tunisia (90 giorni) Turchia (90 giorni) Isole Turks e Caicos Tuvalu (90 giorni) Uganda Ucraina (90 giorni) Emirati Arabi Uniti (30 giorni) Regno Unito (6 mesi) Stati Uniti d’America (fino a 90 giorni) Uruguay (90 giorni) Isole Vergini Americane Uzbekistan (30 giorni) Vanuatu (90 giorni) Venezuela (90 giorni) Vietnam (15 giorni) Zambia Zimbabwe Austria Belgio Bulgaria Croazia Cipro Repubblica Ceca Danimarca Germania Grecia Estonia Finlandia Francia Ungheria Islanda Irlanda Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Norvegia Polonia Portogallo Romania Spagna Svezia Slovenia Slovacchia Svizzera Vaticano Monaco San Marino

La classifica dei passaporti più potenti per il 2025

Singapore (195 destinazioni) Giappone (193) Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia, Corea del Sud (192) Austria, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia (191) Belgio, Nuova Zelanda, Portogallo, Svizzera, Regno Unito (190) Grecia, Australia (189) Canada, Polonia, Malta (188) Ungheria, Repubblica Ceca (187) Estonia, Stati Uniti (186) Lituania, Lettonia, Slovenia, Emirati Arabi Uniti (185)