video suggerito

Quali sono i migliori Paesi del mondo: prima la Svizzera, in classifica anche l’Italia Nella classifica dei migliori 89 Paesi del mondo, al primo posto c’è la stessa nazione dello scorso anno. In classifica c’è anche l’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma

Il costo della vita, la sicurezza, la stabilità politica, il livello culturale, il patrimonio e molto altro ancora: sono i criteri presi in esame per stilare la classifica dei migliori 89 Paesi del mondo. La classifica è stata realizzata da US News and World Report in collaborazione con la Wharton School dell'Università della Pennsylvania e fa riferimento al 2024. Per compilare questo elenco è stato utilizzato un sondaggio somministrato a quasi 17.000 partecipanti dal 22 marzo al 23 maggio e fa riferimento a 89 nazioni diverse. A ognuna di loro è stato assegnato un punteggio in base alle risposte individuali al sondaggio. Ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto alla classifica dell'anno scorso, ma il Paese che si è aggiudicato il primo posto è rimasto lo stesso.

Qual è il migliore Paese del mondo

È la Svizzera ad aggiudicarsi anche per il 2024 il titolo di miglior Paese al mondo: è il terzo anno consecutivo nonché la settima volta in assoluto. La ricerca di US News and World Report e Wharton School viene stilata da nove anni: gli altri due vincitori, in questo arco di tempo, sono stati la Germania nel 2016 e il Canada nel 2021. La Svizzera anche stavolta si è aggiudicata il primo posto, spiccando su diversi fronti presi in esame. Si è piazzata al secondo posto come luogo migliore per le aziende, al terzo posto per la qualità della vita, ma ha ottenuto un buon posizionamento anche per la stabilità politica.

Berna

L'Italia è all'ultimo posto della top 15

L'Italia è riuscita a posizionarsi al 15esimo posto della classifica. Del Belpaese viene sottolineato il livello culturale, l'offerta turistica variegata, l'ottimo clima, ma di contro si evince quanti problemi ci siano a livello economico, con una notevole differenza tra un Nord più industrializzato e un Sud meno sviluppato. Parallelamente, la qualità della vita è minacciata dalla corruzione e dalla criminalità organizzata, con alti tassi di disoccupazione giovanile (soprattuto tra le donne) che rallentano la crescita e che preoccupano a livello sociale. Altro fattore che incide negativamente è il basso tasso di natalità, che ha recentemente raggiunto minimi storici, mentre parallelamente la popolazione nazionale invecchia; infine le tensioni sulle questioni dell'immigrazione incidono sulla stabilità politica generale. L'Italia ha raggiunto un punteggio complessivo di 81,1 su 100.

Leggi anche La classifica dei migliori programmi fedeltà offerti dalle compagnie aeree

Milano

I 15 migliori paesi del mondo per il 2024

Svizzera Giappone U.S.A. Canada Australia Svezia Germania Regno Unito Nuova Zelanda Danimarca Norvegia Francia Paesi Bassi Singapore Italia