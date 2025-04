video suggerito

Quali sono i farmaci che non andrebbero assunti prima di un volo Sapete che esistono dei farmaci che andrebbero evitati in volo? Ecco quali sono e per quali motivo sarebbe meglio non assumerli prima di viaggiare in aereo.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in aereo è ormai l'ideale per coloro che vogliono raggiungere luoghi lontani nel minor tempo possibile ma i controlli all'ingresso ai gate spesso generano non poca ansia nei passeggeri. Ci sono prodotti banditi, altri (come i liquidi) che possono essere trasportati solo in quantità limitate e altri ancora che sono addirittura a rischio esplosione (come le power bank). Cosa dire dei farmaci? Se da un lato possono essere portati in valigia (alcuni sotto apposita prescrizione medica), dall'altro alcuni di loro non andrebbero assunti prima di volare: ecco quali sono.

Perché non prendere le pillole per dormire in aereo

Intervistato dal DailyMail, il dottor Sean Ormond di Atlas Pain Specialists ha rivelato quali sono i farmaci da non assumere prima di affrontare un viaggio in aereo. La pressione provocata dall'alta quota, infatti, può influire sul loro comportamento all'interno dell'organismo, causando non pochi effetti collaterali, soprattutto se si soffre di problemi o dolori cronici. Da evitare sono innanzitutto gli antidolorifici oppioidi che provocano sonnolenza, nausea, confusione e rallentano la respirazione (in un ambiente già povero di ossigeno non è l'ideale). Bandite anche le pillole per dormire, il cui rischio è quello di creare un eccessivo senso di disorientamento, soprattutto sui voli a lungo raggio.

Gli effetti degli ansiolitici sul corpo quando si è in volo

Sebbene prendere ansiolitici per combattere la paura di volare possa sembrare una buona idea per chi ne soffre, in realtà i farmaci di questo genere andrebbero evitati in volo. L'alta quota rende il loro effetto più forte, dunque ci si può sentire particolarmente rallentati, si possono avere difficoltà respiratorie o addirittura avere uno svenimento. Meglio provare la meditazione, delle tecniche di distrazione o dei rimedi naturali come la melatonina. No anche a diuretici, antistaminici e rilassanti muscolari: tutti possono causare vertigini, debolezza e stordimento. I coagulanti, infine, andrebbero assunti solo sotto controllo medico: stare seduti per ore aumenta il rischio di coaguli di sangue, dunque anche una piccola ferita potrebbe causare un'emorragia eccessiva.