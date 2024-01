Qual è la regione più accogliente d’Italia nel 2024 (presente anche nella top 10 mondiale) In Italia la regione più accogliente del 2024 è il Trentino-Alto Adige. La regione entra anche nella top ten mondiale posizionandosi in top ten. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Lago di Carezza, Trentino Alto Adige

Quando si tratta di viaggi e vacanze, l'Italia sa come farsi valere. E non vale solo per le bellezze che ha da offrire ai suoi turisti: paesaggi, architettura, monumenti, spiagge. È nota in tutto il mondo l'accoglienza che gli italiani sanno riservare a chi giunge da altre parti del mondo, desideroso di conoscere cultura e tradizioni del tricolore. Non a caso, per il settimo anno consecutivo, il Belpaese si è imposto con il maggior numero di premiati nell'ambito dei Traveller Review Awards 2024.

Il record dell'Italia

La nota piattaforma Booking.com ha reso noti i vincitori della dodicesima edizione dei Traveller Review Awards. L'indagine annuale si basa stavolta su un totale di oltre 309 milioni di recensioni pubblicate sul portale, tutte verificate. I clienti hanno valutato i servizi e l'ospitalità ricevuti, portando così alla cifra record di 1,48 milioni di partner di viaggio premiati.

Alpe di Siusi in Trentino Alto Adige

Tra questi figurano nello specifico 1.484.294 strutture ricettive, 449 compagnie di autonoleggio e 129 fornitori di taxi. Spicca l'Italia in questa rosa dei vincitori e non è la prima volta che il Paese si aggiudica il primato, superando numericamente gli altri Paesi in quanto a premi assegnati. La top ten è così composta:

Italia (181.012) Spagna (125.611) Francia (124.361) Germania (86.910) Regno Unito (74.754) Polonia (61.693) Brasile (58.788) Stati Uniti (56.014) Croazia (53.971) Portogallo (32.910)

Ma non è tutto. Con grande gioia, l'Italia è entrata anche in un'altra top ten.

Porto Seguro, Arraial d'Ajuda

I luoghi più accoglienti del mondo nel 2024

La città brasiliana Arraial d'Ajuda è stata eletta la città più accogliente del mondo in una classifica così composta:

1Arraial d'Ajuda, Brasile Ermoupoli, Grecia Viana do Castelo, Portogallo Daylesford, Australia Grindelwald, Svizzera Moab, Stati Uniti Uzès, Francia Mazatlán, Messico Jaisalmer, India Fujikawaguchiko, Giappone

Trento, Trentino Alto Adige

Invece il Perthshire, nel Regno Unito si è imposto come la regione più ospitale nel 2024. Ma su questo fronte, anche l'Italia si è difeso bene. Il Paese è entrato ugualmente nella classifica dei luoghi più ospitali del mondo. In particolare è stata eletto il Trentino Alto Adige. La regione dunque, oltre a essere la più accogliente d'Italia, è anche al quarto posto della top ten mondiale così composta:

Perthshire, Regno Unito Penghu, Taiwan Boyacá, Colombia Trentino-Alto Adige, Italia Los Lagos, Cile Erongo, Namibia Otago, Nuova Zelanda Lapponia, Finlandia Asturie, Spagna Frisia, Paesi Bassi