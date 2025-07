video suggerito

Qual è la “nuova Ibiza”, la città con una vita mondana più viva di quella dell’isola spagnola Siete alla ricerca di un’alternativa economica e meno affollata a Ibiza? Ecco qual è la soluzione ideale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sognate una vacanza all'insegna della vida loca, delle feste scatenate e delle serate nei locali? La vostra meta ideale è sicuramente Ibiza, che ormai da decenni è nota per le sue discoteche e per la sua mondanità. Ogni anno viene letteralmente invasa da milioni di turisti alla ricerca di divertimento e, tra aperitivi che continuano fino all'alba e party unici nel loro genere, si conferma sempre leader del settore. La cosa che in pochi sanno è che in giro per il mondo esistono location molto simili ma meno affollate e decisamente più economiche: ecco, ad esempio, qual è la cittadina che è stata definita la "nuova Ibiza".

La nuova Ibiza si trova a Cipro

Se Ibiza vi sembra troppo cara e affollata ma in estate non avete alcuna intenzione di rinunciare al divertimento folle, la meta che fa al caso vostro è Ayia Napa, definita la "nuova Ibiza", nonché la migliore destinazione in Europa per far festa. Si trova sulla costa meridionale di Cipro e ogni anno viene visitata da migliaia di giovani alla ricerca di edonismo. La zona più frequentata è la Ayia Napa Strip, ovvero la strada che ospita i locali aperti fino a tarda notte, ma in giro per l'isola vengono organizzati anche beach party e boat party con musica e open bar. Il dettaglio da non sottovalutare? Il mare è letteralmente cristallino e offre dei panorami da sogno a ogni ora del giorno e della notte.

Ayia Napa

Perché sta finendo l'epoca d'oro di Ibiza

Un'altra alternativa validissima a Ibiza è anche Maiorca, un'altra delle isole delle Baleari molto popolare tra le famiglie ma che allo stesso tempo ospita anche Magaluf, una località balneare famosa per la sua vita notturna e per le sue numerose attrazioni. Insomma, l'epoca d'oro di Ibiza sembrerebbe essere finita e a dimostrarlo sarebbero anche i dati raccolti da GetYourGuide, secondo i quali più di un terzo dei turisti che visitano l'isola eviterebbero bar e club, dissuasi dai costi elevatissimi per gli ingressi e per le consumazioni. Ad oggi sembra dominare una tipologia di vacanza che punta a immergersi nella cultura locale, andando alla ricerca di esperienze uniche e tipiche e non dell'ennesima sbornia in una discoteca affollata.