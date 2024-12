Qual è la migliore destinazione turistica del mondo (per il quinto anno consecutivo)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Istituiti nel 1993, i World Travel Awards rappresentano i più prestigiosi riconoscimenti nel settore viaggi e del turismo. I vincitori delle varie categorie vengono selezionati attraverso un sistema di votazione: si esprimono professionisti qualificati e consumatori. Quest'anno la cerimonia finale si è tenuta il 24 novembre a Funchal, la capitale dell'isola di Madeira, in Portogallo.

Chi ha vinto i World Travel Awards

Le Maldive hanno ricevuto quattro riconoscimenti ai World Travel Awards: i più prestigiosi sono Migliore Destinazione del Mondo (per il quinto anno consecutivo) e Migliore Destinazione Green del Mondo (per la prima volta).

Le paradisiache Funchal, la capitale dell'isola di Madeira isole dell'oceano Indiano si consolidano così come icone globali, riconosciute non solo per il loro valore turistico e la capacità di attrarre turisti da ogni parte del mondo, ma anche per l'impegno verso la conservazione ambientale, la sostenibilità, la tutela dell'ambiente per le presenti e future generazioni.

Ai due riconoscimenti già menzionati si aggiungono poi: Migliore Destinazione per Luna di Miele dell'Oceano Indiano 2024 e Migliore Destinazione per le Immersioni dell'Oceano Indiano 2024. Le Maldive sono fortemente orientate a regalare esperienze memorabili e uniche. Gli sport acquatici sono un fiore all'occhiello di questo luogo, frequentatissimo dagli appassionati, che sanno di poter trovare qui il posto ideale per stare a contatto con la natura: spiagge incontaminate, acque cristalline, barriere coralline, una straordinaria varietà di vita marina.

Cosa cambia per chi andrà alle Maldive

Pensare a una vacanza da sogno in un paradiso terrestre, significa pensare alle Maldive. La destinazione accoglie ogni anno turisti da ogni parte del mondo, affascinati dalla possibilità di relax e incuriositi dalle tante attività che è possibile svolgere sul posto, a contatto con la natura. Tutto questo, soggiornando in resort di lusso direttamente sul mare. Chi arriverà sulle isole nelle prossime settimane, però, deve essere preparato alla nuova Departure Tax. Il governo, infatti, ha aumentato questa tassa, che varia a seconda della classe di viaggio.