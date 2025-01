Come organizzare una vacanza economica alle Maldive: i consigli dell’esperta di viaggi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Da sempre sognate di concedervi qualche giorno alle Maldive ma la considerate una vacanza di lusso? Per voi arrivano delle buone notizie: per organizzare un viaggio su una delle isole dell'Oceano Indiano non serve necessariamente spendere un patrimonio, anzi, esistono diversi semplici trucchi per risparmiare. A rivelare tutti i trick da mettere in atto per trasformare una vacanza alle Maldive in un'esperienza low-cost è stata l'esperta di viaggi Kara Wildbur, che su TikTok ha spiegato nei minimi dettagli come ha fatto a spendere poco più di 30 euro a notte per un soggiorno in un luogo da sogno: ecco tutti i dettagli.

L'errore più comune che si commette per organizzare un viaggio alle Maldive

Secondo Kara Wildbur, l'errore più comune che si commette quando si organizza un viaggio alle Maldive è acquistare un pacchetto vacanze all-inclusive, dove le strutture proposte sono sempre dei resort di lusso costruiti su delle isole private. Per risparmiare, invece, sarebbe bene fare tutto da soli, dalla ricerca dei voli a quella degli alloggi, così da scegliere l'opzione più adeguata alle proprie tasche. La cosa che in pochi sanno è che alle Maldive non esistono solo i resort, sulle isole più grandi (o su quelle dei pescatori) ci sono anche le cosiddette Guest House, ovvero dei piccoli hotel familiari che permettono di conoscere davvero la popolazione e la cultura locale. La loro prerogativa? Costano circa 25 euro a notte.

Le regole delle vacanze in Guest House

La vacanza in Guest House alle Maldive è decisamente più economica rispetto al soggiorno in un resort ma permette di godersi gli stessi luoghi da sogno, l'importante è organizzare con un certo anticipo le attività e le escursioni. Rapportandosi con i locali, infatti, si scoprirà che è possibile raggiungere le altre isole in barca, fare immersioni o salire su un idrovolante, il tutto entrando in contatto con la vera cultura locale. Prima di prenotare, però, è necessario conoscere le regole che bisogna seguire in queste location: si può stare in costume solo nelle aree o spiagge adibite, i pasti vengono serviti solo in determinate ore del giorno (colazione, pranzo e cena) e non vengono venduti alcolici (le Maldive sono infatti un paese musulmano). Insomma, la vacanza in una Guest House è la soluzione ideale per coloro che vanno alla ricerca di una soluzione economica ma allo stesso tempo tipica su una delle isole delle Maldive.

