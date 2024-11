video suggerito

Perché dal 1 dicembre diventerà molto più costoso andare in vacanza alle Maldive Le Maldive aumenteranno significativamente le tasse aeroportuali sui biglietti emessi a partire dal 1 dicembre 2024.

A cura di Giusy Dente

Le Maldive sono una destinazione amatissima dai turisti, che quando cercano una vacanza da sogno in un paradiso terrestre, si riversano qui, certi di poter trovare tutto il relax di cui hanno bisogno. Acqua cristallina, distese di sabbia bianca, vegetazione rigogliosa, barriere coralline: questo è un luogo unico al mondo, la cui bellezza va preservata e protetta. Presto, una vacanza nell'arcipelago dell'Oceano Indiano costerà molto più del solito: sono in arrivo diversi aumenti.

Nuova tassa di partenza aeroportuale alle Maldive

La Maldivian Inland Revenue Authority (MIRA) ha annunciato un aumento della tassa di partenza aeroportuale. Sarà applicata ai viaggiatori in partenza dalle Maldive e sarà inclusa nei prezzi dei biglietti, quindi non dovrà essere pagata di persona o a parte. Queste nuove entrate, andranno investite nella manutenzione e nella cura dell'aeroporto internazionale di Velana (MLE), il principale hub di transito del Paese. Significa che dal 1 dicembre salirà la tassa di uscita per chi volerà fuori dal Paese: il prezzo aumenterà fino a quattro volte.

Questa tassa di partenza si applicherà a tutti i visitatori non maldiviani, indipendentemente dall'età o dal passaporto; resteranno esclusi solo i cittadini maldiviani, i diplomatici, i bambini di età inferiore ai 2 anni e i passeggeri che in solo transito alle Maldive. Non farà differenza nemmeno la durata del viaggio: la tassa sarà la stessa sia per voli di poche ore che diretti all'altro capo del mondo. (considerando la stessa classe). Nello specifico, la tassa di partenza sarà suddivisa per passeggero in base alla classe di servizio utilizzata per lasciare le Maldive.

I passeggeri pagheranno:

$ 50 in classe economica (inizialmente erano $ 30)

$ 120 in classe business (in aumento rispetto a $ 60)

$ 240 in prima classe (in aumento rispetto a $ 90)

$ 480 a persona per jet privato (in aumento rispetto a $ 120).

Calcolatrice alla mano, l'aumento va dal 67% al 300%: la tariffa più alta è stata quadruplicata. Beond, una compagnia aerea startup che opera solo in business class e vola alle Maldive, ha pubblicato una nota sul suo sito web consigliando ai clienti di acquistare i biglietti prima del 30 novembre per evitare la nuova tassa, che riguarderà infatti i biglietti emessi a partire dal 1 dicembre 2024, non tenendo conto della data effettiva del viaggio.

Ma non è tutto. Non saranno solo le tasse e le tariffe aeroportuali a diventare più care alle Maldive. A partire da gennaio 2025, le Maldive aumenteranno la Green Tax giornaliera (riscossa su ogni turista) da $ 6 a $ 12 per i resort con oltre 50 camere e da $ 3 a $ 6 per i resort con meno di 50 camere. A partire da luglio, invece, aumenteranno la tassa sui beni e servizi turistici che salirà dal 16% al 17%.