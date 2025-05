video suggerito

Qual è la città più economica in cui organizzare un addio al celibato Dovete organizzare un addio al celibato ma non avete intenzione di spendere cifre da capogiro? Ecco qual è la città europea più economica (e amata) per i viaggi di gruppo tra amici.

A cura di Valeria Paglionico

Dovete organizzare un addio al celibato per un amico o per un parente che si sposa? Niente panico, l'idea perfetta per renderlo speciale è pianificare un viaggio di gruppo. Se pensate che sia qualcosa di incredibilmente dispendioso (e quindi non adatto a tutte le tasche), vi sbagliate, in verità esistono diverse mete in Europa super economiche. A rivelarle è stato il Travel Report pubblicato da Post Office, che proprio di recente ha pubblicato la classifica delle città più convenienti per delle vacanze all'insegna del divertimento: ecco qual è quella che si è aggiudicata il primato, dove i gruppi di amici possono trascorrere un weekend con pochi euro.

La città più economica per i viaggi di gruppo

Secondo l'ultimo Travel Report di Post Office, i viaggiatori in cerca di una vacanza economica e conveniente per organizzare un addio al celibato dovrebbero guardare all'Est Europa. La città più economica del continente per voli, alloggi e vita quotidiana è Riga, la capitale della Lettonia, che si è aggiudicata il primato grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo (con poco più di 200 euro a persona si può organizzare una vacanza "completa). Prezzi accessibili, vibrante vita notturna e affascinante centro storico: queste sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono perfetta per un viaggio di gruppo tra amici.

Riga

Quanto si spende per gli addii al celibato nelle città più economiche d'Europa

A seguire nella classifica delle città più convenienti per gli addii al celibato c'è un'altra capitale dei paesi Baltici, Vilnius, in Lituania, mentre a chiudere la top 3 c'è Varsavia, in Polonia, entrambe famose per i loro prezzi stracciati. Podgorica, la capitale del Montenegro, la portoghese Lisbona e la francese Lille sono rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto: per una vacanza in questi luoghi in media si spendono tra i 280 e i 300 euro a persona.

Vilnius

A chiudere la lista ci sono altre città dell'est Europa, Danzica e Cracovia, seguite da Porto e Zagabria, dove un weekend in compagnia costa circa 310 euro a persona. In quanti si lasceranno ispirare da questi dati ufficiali per organizzare una addio al celibato per un futuro sposo?

Danzica