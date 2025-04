Qual è la città europea in cui si può organizzare una vacanza a 250 euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Milano

Con l'arrivo della primavera e delle prime giornate calde e soleggiate a tutti è venuta voglia di partire. Complice il lunghissimo ponte tra Pasqua e il Primo Maggio, sono moltissimi coloro che stanno andando alla ricerca di offerte last-minute, così da poter staccare per qualche giorno la spina e da ritornare alla "normale" vita quotidiana rigenerati. Quale meta scegliere per risparmiare? C'è una città europea in particolare che può essere visitata con poco più di 250 euro: ecco cosa è emerso da una recente ricerca a tema travel.

La città più conveniente per un viaggio in Europa è Milano

Secondo una nuova ricerca condotta dall'agenzia di viaggi online TravelSupermarket, esiste una meta turistica in Europa in cui è possibile organizzare un viaggio a poco più di 200 euro. Sono stati presi in esame soggiorni di tre notti con volo e hotel inclusi ed è emerso che la città più conveniente del momento è Milano, dove non si superano i 250 euro a persona per un weekend lungo all-inclusive. Famosa per il Duomo, per le boutique dei grandi stilisti e per la sua vita mondana, offre innumerevoli possibilità anche ai turisti più esigenti, rivelandosi perfetta anche per gli stranieri che vogliono godersi una classica vacanza tutta italiana.

Milano

La classifica delle mete più economiche d'Europa

A seguire nella classifica delle città d'Europa più convenienti del momento ci sono Praga e Cracovia, dove per una vacanza all-inclusive si arriva a spendere rispettivamente intorno ai 290 e 300 euro.

Praga

Per Budapest si superano i 320 euro, mentre a sorpresa al quinto posto c'è Reykjavik con quasi 340 euro. Dublino, Berlino, Palma di Maiorca, Atene e Porto sono le città che chiudono la top 10. La destinazione più costosa (e dunque da evitare) per una vacanza breve? New York, dove tra voli e alloggi si arrivano a superare i mille euro di spesa.

Budapest