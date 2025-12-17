Qual è la catena di hotel che offre un’ora di dessert gratuiti ogni giorno

Siete amanti dei dolci e volete provare un'esperienza davvero unica nel suo genere? Questa iniziativa sembra essere fatta al caso vostro. C'è una nota catena di hotel di lusso che ogni giorno offre un'ora di dessert gratuiti ai suoi ospiti. Fontane di cioccolato in cui intingere la frutta, cioccolata calda con bastoncini di croissant alla cannella, tartufi e brioches di ogni tipo: di fronte uno scenario simile, sembra di essere sul set del film La fabbrica di cioccolato. Qual è l'albergo che organizza l'evento (e quanto costa una notte in un simile paradiso)?

Cos'è la Chocolate Hour

Per un'ora al giorno, tutti i giorni, le hall di oltre 130 Mövenpick Hotels & Resorts si trasformano nel mondo di Willy Wonka, il motivo? Ospitano la cosiddetta "Chocolate Hour", un momento goloso in cui vengono offerti dolci fatti in casa, fontane di cioccolato, creazioni dolci e una vasta selezione di cioccolatini svizzeri. Solitamente l'ora del cioccolato viene fissate tra le 15.00 e le 17.00 ed è riservata agli ospiti dell'hotel, che possono gustare le prelibatezze a base di zucchero in forma completamente gratuita. Attualmente l'evento viene organizzato nelle sedi del Vietnam, in Thailandia, Giordania, Egitto, Indonesia e Nuova Zelanda (anche se sarebbe bene chiedere conferma alla reception al momento del check-in).

Chocolate Hour

Il significato simbolico della Chocolate Hour

Il motivo per cui la catena di hotel e resort Mövenpick ha lanciato la Chocolate Hour? Non si tratta solo di un modo per attirare un numero maggiore di clienti, è un evento dal profondo significato simbolico, il cui obiettivo è far rivivere la tradizione svizzera dell'azienda. Fondato nel 1948 dal ristoratore svizzero Ueli Prager, il Mövenpick è attualmente di proprietà del marchio Accor. Quali sono i prezzi dell'hotel? Le cifre variano a seconda della località scelta, si parte da un minimo di 60-100 euro a notte per le sedi in Egitto, si arriva a 150-200 euro per le città d'arte d'Europa e si superano i 2.300 euro per le suite con vista mare in Giordania.