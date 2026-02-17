Come diventare un campione di Milano Cortina? Con la medaglia olimpica di cioccolato

stile e Trend
Siete troppo pigri per praticare uno sport olimpico? Anche per voi esiste un “trucco” per ricevere una medaglia di Milano Cortina: ecco di cosa si tratta.
A cura di Valeria Paglionico
Le Olimpiadi di Milano Cortina sono l'evento più seguito del momento ma nella maggior parte dei casi gli spettatori che assistono alle gare da casa non praticano regolarmente quegli sport invernali e possono solo sognare di raggiungere dei simili traguardi. Per fortuna, però, è nata un'idea "geniale" che permette davvero a tutti di aggiudicarsi una medaglia olimpica durante i Giochi, anche ai più pigri. Di cosa si tratta? Di una prelibatezza gastronomica a base di cioccolato belga: ecco chi ha firmato e quanto costa la medaglia più dolce dei Giochi invernali di Milano Cortina.

La medaglia di cioccolato di Milano Cortina

Non avete mai praticato uno sport invernale o semplicemente preferite guardare le gare olimpiche comodamente seduti sul divano? Anche per voi esiste un'originale iniziativa che vi permette di ricevere una medaglia di Milano Cortina. Tutto quello che dovete fare è recarvi nella Cioccolateria belga Charlotte Dusart, in Via Bartolomeo Eustachi, 47, Milano, dove sono in vendita delle dolcissime medaglie dedicate ai "campioni di cioccolato".

Realizzate in cioccolato fondente con ripieno di gianduia, hanno su stampato il numero 1 e sono dotate di nastrino tricolore per appenderle al collo. La scatolina che le contiene, invece, è decorata con uno sciatore in pista, dunque è a tema Giochi invernali. Quanto costa diventare un campione? Solo 8 euro, anche se attualmente il prodotto risulta esaurito.

Il cioccolato artigianale e personalizzato di Charlotte Dusart

Chi è Charlotte Dusart? Classe 1988, è una Maître Chocolatier belga, originaria di Bruxelles. Fin da piccola appassionata di cioccolato, ha trasformato questo amore nel suo lavoro, aprendo la sua boutique nel 2019 a Porta Venezia, Milano.

Da allora è diventata apprezzatissima per il suo savoir-faire e per i suoi prodotti dolci di alta qualità, tutti a base di cioccolato. Nel 2024 ha ampliato il suo lavoratorio, cosa che le ha permesso di rivolgersi a una clientela business con le personalizzazioni più svariate. “Chocolate is always the answer” è il suo mantra, quello che ogni cliente deve provare entrando in boutique. In quanti non resisteranno alla tentazione della medaglia olimpica in versione golosa?

