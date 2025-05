video suggerito

Qual è la capitale europea del benessere: in top 10 premiata anche un'italiana La classifica comprende 46 città europee scelte in base a fattori quali i livelli di inquinamento, le ore di sole e il numero di centri benessere disponibili.

A cura di Giusy Dente

Cosa rende una città un luogo dove vivere davvero bene? Questa classifica ha preso in esame 17 criteri diversi per eleggere le capitali europee del benessere. In top 10 c'è anche un'italiana.

Che cos'è il turismo del benessere

Il turismo del benessere o wellness tourism sta diventando sempre più gettonato. Le persone vogliono distrarsi completamente dalla frenesia della vita quotidiana: cercano una rilassante evasione dal lavoro, dalle responsabilità, dalle incombenze quotidiane. Quando si sceglie la meta delle vacanze, sono sempre di più quelli che decidono di improntarla all'assoluto riposo: dunque diventa essenziale puntare su destinazioni poco caotiche, con un buon clima, che offrano un ritmo di vita lento, dotate di terme e spa dove perdersi per ore tra esperienze di relax e meditazione. Secondo il Global Wellness Economy Monitor 2023 elaborato dal Global Wellness Institute, chi viaggia per benessere a livello internazionale spende in media il 41% in più rispetto ai turisti generici, mentre chi viaggia entro i confini nazionali spende fino al 175% in più. Insomma, si tratta di un mercato dove non si bada a spese. Secondo le proiezioni del GWI, il mercato globale di questo settore entro il 2027 potrebbe addirittura raddoppiare il suo valore.

Lisbona

Quali sono le città europee dove si vive meglio

Omio ha preso in esame diversi fattori, ritenuti quelli maggiormente incisivi sul benessere della persona: la qualità dell'aria, l'inquinamento, la percorribilità, la presenza di centri fitness e palestre, la qualità degli spazi verdi, il numero di centri benessere, il soleggiamento nel corso dell'anno. La città incoronata capitale europea del benessere, con un punteggio complessivo di 78,62 su 100, è Madrid. Secondo lo studio, la spagnola ha ottenuto ottimi risultati in tutti i settori, in particolare grazie all'elevata qualità della vita, alla presenza di ben 360 centri termali e alle 2.712 ore di sole all'anno. A distanza ravvicinata c'è Lisbona con un punteggio di 75,36. Segue al terzo posto Vienna. Per incontrare un'italiana bisogna scendere alla nona posizione dove c'è Roma, unica il top 20.

Vienna

Le 20 migliori città per la salute e il benessere in Europa

Madrid Lisbona Vienna Praga Amsterdam Helsinki Copenaghen Tallinn Roma Zagabria Budapest Lubiana Berna Berlino Lussemburgo Riga Sofia Vilnius Atene Stoccolma