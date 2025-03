video suggerito

Qual è il ristorante in cui Olly e Gaia hanno cenato insieme A qualche settimana dalla fine di Sanremo, diventano sempre più insistenti le voci di un presunto flirt tra Olly e Gaia. Nelle ultime ore i due sono stati avvistati a cena insieme: ecco qual è il locale che hanno scelto per l’incontro. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Olly e Gaia sono stati tra i grandi protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo: lui ha trionfato con Balorda Nostalgia, lei ha guadagnato il 26esimo posto con Chiamo io chiami tu, diventando virale col balletto del video, ma nelle ultime hanno conquistato le prime pagine dei giornali con un inaspettato gossip. Il successo in classifica non c'entra nulla, si vocifera che i due abbiano un flirt. Poco prima che il vincitore sanremese salisse sul palco di Che tempo che fa, è stato infatti avvistato con la collega in un locale milanese: dove si trova e quanto costa il ristorante scelto per la cena di coppia?

Dove hanno cenato Olly e Gaia

Che si tratti di un flirt nascente o di un progetto lavorativo ancora top secret, non importa, l'unica cosa certa è che Olly e Gaia sono andati a cena insieme in un noto ristorante milanese. Certo, con loro c'erano anche altri invitati, da Giulia Stabile a Jvli, ma tanto è bastato per far impazzire i fan.

Il locale scelto per la serata fianco a fianco dai due cantanti sanremesi si chiama Bistrot a casa, si trova a via Salasco 34 (Milano) ed è specializzato in cucina brasiliana. Il menù viene curato dalle proprietarie Manuella e Patrícia, originarie del Brasile proprio come Gaia, il cui obiettivo è non solo proporre ricette deliziose ma anche mantenere intatto il legame con le loro radici e con le tradizioni culinarie del paese natale.

Il menù del ristorante brasiliano

Cosa si può gustare nel ristorante brasiliano nel cuore di Milano? Si comincia dagli antipasti, dalle coxinhas, ovvero dei bocconcini impanati e fritti ripieni di pollo sfilacciato cotto per 5h, alle quibe, delle polpette fritte di carne bovina con bulgur e menta. Si continua poi con la Vaca Atolada e con la Feijão Tropeiro (piatto a base di fagioli e pancetta), il tutto innaffiato dal vino sudamericano. Per finire non può mancare il budino brasiliano. Sul sito ufficiale di Bistrot a casa non sono disponibili i prezzi delle pietanze ma è possibile prenotare un tavolo direttamente online. A quanti sarà venuta l'acquolina in bocca guardando le foto postate sui social?