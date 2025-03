video suggerito

Gaia cambia stile a Verissimo: niente più abiti fascianti, ora indossa i jeans oversize Gaia è stata tra gli ospiti di ieri di Verissimo e, oltre a raccontarsi a cuore aperto a Silvia Toffanin, ha anche rivelato uno stile tutto nuovo. Per lei niente più abiti mini e fascianti, ha preferito vestirsi casual ma senza rinunciare al glamour. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaia è una delle cantanti più richieste del momento: a oltre un mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo col brano Chiamo io chiami tu (classificatosi al 26esimo posto), sta letteralmente dominando le classifiche. Complice il balletto diventato virale grazie al coreografo Carlos Diaz Gandia, è riuscita a far entrare il motivetto della hit nella testa di tutti. Ora la cantante non può fare a meno di godersi il successo e non di rado accetta le più svariate ospitate televisive. A poche settimane dalla partecipazione a Che Tempo che Fa, ieri ha calcato il palcoscenico di Verissimo, dove si è raccontata senza filtri alla padrona di casa Silvia Toffanin. In quanti hanno notato il suo nuovo stile?

Il nuovo stile casual di Gaia

Tra gli ospiti di Verissimo di ieri pomeriggio, domenica 23 marzo, c'è stata anche Gaia che, oltre a parlare del nuovo album appena uscito intitolato Rosa dei venti, ha anche risposto alle domando di Silvia Toffanin sulla sua vita privata, dall'amore al rapporto con la famiglia. Cosa ha indossato per l'occasione? Il dettaglio che non può passare inosservato è che, sebbene non abbia rinunciato al glamour, ha rivoluzionato il suo stile. Da Sanremo in poi ha sempre puntato su mini abiti "strappati", completini tribali e tubini fascianti, lasciando così trionfare la sensualità, ma ora ha cambiato registro e ha preferito qualcosa di più comodo e casual.

Gaia a Verissimo con Silvia Toffanin

Cosa ha indossato Gaia a Verissimo

Per calcare il palco di Canale 5 Gaia ha indossato un paio di semplici jeans, per la precisione un modello oversize e a vita bassa che ha lasciato l'ombelico in vista. Per completare il tutto ha scelto un top beige con una spallina morbida che le cadeva sul braccio, rivelando il reggiseno nero sul lato del busto. Non sono mancati i tacchi, anche se ha optato per delle pumps argentate non troppo alte, mentre per quanto riguarda i gioielli, è rimasta fedele alla silhouette rigide e over, dal bracciale "a schiava" agli anelli maxi. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Gaia è una vera e propria diva contemporanea dallo stile incredibilmente eclettico.