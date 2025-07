Qual è il resort in cui soggiorna Emily Ratajkowski in Puglia: la struttura da oltre 20mila euro a notte

Emily Ratajkowski per le sue vacanze estive ha scelto l’Italia, per la precisione la Puglia, dove sta soggiornando in una masseria di lusso: ecco tutti i dettagli della location.

L'Italia è da sempre una delle mete turistiche preferite dai viaggiatori internazionali e anche quest'anno sembra essere super gettonata, soprattutto tra le star che ormai già da diverse settimane hanno dato il via alle loro ferie. Dopo Dua Lipa a Napoli, negli ultimi giorni è arrivata anche Emily Ratajkowski. Tra sensuali foto nuda, primi piani su panorami da sogno e cene in trattorie tipiche, la modella si sta servendo dei social per documentare i momenti più belli delle sue vacanze nel "bel paese". Per questa "fuga" ha scelto la Puglia, per la precisione un resort di lusso nella Valle d'Itria di cui già si è parlato molto lo scorso anno durante il G7: ecco come si chiama e quanto costa.

Dove si trova la masseria di lusso scelta da Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha scelto l'Italia per le vacanze estive con il piccolo Sly, il figlio nato dal matrimonio finito con Sebastian Bear-McClard. Dove sta soggiornando? A Borgo Egnazia, un resort extra lusso a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi.

Emily Ratajkowski a Borgo Egnazia

Nato da un'idea dei due proprietatr, Camilla Vender Melpignano e suo marito Aldo Melpignano, si ispira alle antiche masserie pugliesi ma con un design iper moderno.

Emily Ratajkowski a Borgo Egnazia

Dopo aver superato l'enorme arco bianco all'ingresso, si entra nelle tre aree separate ma interconnesse, la Corte, il Borgo e le Ville, tutte realizzare in pietra bianca, simbolo dell'architettura tradizionale della regione. Il punto forte della location? La sua posizione panoramica nella macchia mediterranea.

Borgo Egnazia

Quali sono i prezzi di Borgo Egnazia

Le camere, gli appartamenti e le ville di Borgo Egnazia sono tutte sui toni del bianco, hanno balconi panoramici, bagni in pietra e ogni tipo di confort.

Borgo Egnazia

Nelle zone all'aperto, invece, ci sono 4 piscine, un centro benessere da quasi 2mila mq, un campo da tennis, ristoranti gourmet e degli enormi giardini in stile arabo con muretti a secco.

La villa Padronale

Quanto costa soggiornare qui? In alta stagione si parte da un minimo di 1.200 euro per una doppia superior nell'area La Corte, si passa a poco più di 1.400 per una camera per due persone nel Borgo e si superano i 3.500 euro per una villa su due livelli. La location più cara? La Villa Padronale, una dimora di 500 mq con giardino mediterraneo, piscina, chef privato e vista mare, il cui prezzo è di oltre 24.000 euro a notte.