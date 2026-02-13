Katy Perry e Justin Trudeau, vacanza di coppia sulle Dolomiti nel resort da oltre 20mila euro a notte

Katy Perry e Justin Trudeau sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi di Milano Cortina. Qual è il resort di lusso che hanno scelto per la vacanza di coppia?

Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più: da quando qualche mese fa sono "usciti allo scoperto", non hanno più smesso di documentare sui social le loro esperienze di coppia. Da qualche giorno, ad esempio, sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e, al motto di "Che l'amore sia la rivoluzione", la cantante ha postato alcune dolci foto in compagnia dell'ex ministro canadese. A fare da sfondo agli scatti sono dei meravigliosi paesaggi innevati e una suggestiva location di lusso: ecco qual è il resort che i due hanno scelto per la vacanza invernale.

Il resort alpino in cui soggiornano Katy Perry e Justin Trudeau

Per seguire le Olimpiadi invernali di Milano Cortina da una posizione privilegiata Katy Perry e Justin Trudeau hanno scelto di soggiornare nel resort Aman Rosa Alpina. Si trova nel bel mezzo delle Dolomiti, considerate patrimonio UNESCO, per la precisione a San Cassiano, ed è una rivisitazione contemporanea della classica eleganza alpina.

Aman Rosa Alpina

Circondato da imponenti pinete, è dotato di un'enorme spa disposta su due livelli (con una grande piscina riscaldata all'aperto) e di diversi ristoranti e bar esclusivi, dalla terrazza del Grill alla cantina con annate rare. La struttura, inoltre, offre l'accesso alla destinazione sciistica di livello mondiale del Dolomiti Superski.

Katy Perry all’Aman Rosa Alpina

Le suite immerse tra i paesaggi innevati

Le camere e le suite sono tutte ispirate alla tradizione alpina. Progettate da Jean-Michel Gathy, si affacciano sul paese o sul bosco, vantando una meravigliosa vista sulle cime delle Dolomiti.

Aman Rosa Alpina

Quali sono i prezzi? Si parte da poco più di 1.800 euro a notte per una doppia superior con letto king, si passa a oltre 2.900 euro per la junior suite con vista sui boschi e si arriva a 17.600 euro per la suite zeno con giardino privato. L'alloggio più costoso, però, è l'Aman suite da oltre 22.600 euro al giorno, dotata di due camere da letto e una meravigliosa terrazza panoramica.