stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Katy Perry e Justin Trudeau, vacanza di coppia sulle Dolomiti nel resort da oltre 20mila euro a notte

Katy Perry e Justin Trudeau sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi di Milano Cortina. Qual è il resort di lusso che hanno scelto per la vacanza di coppia?
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più: da quando qualche mese fa sono "usciti allo scoperto", non hanno più smesso di documentare sui social le loro esperienze di coppia. Da qualche giorno, ad esempio, sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e, al motto di "Che l'amore sia la rivoluzione", la cantante ha postato alcune dolci foto in compagnia dell'ex ministro canadese. A fare da sfondo agli scatti sono dei meravigliosi paesaggi innevati e una suggestiva location di lusso: ecco qual è il resort che i due hanno scelto per la vacanza invernale.

Il resort alpino in cui soggiornano Katy Perry e Justin Trudeau

Per seguire le Olimpiadi invernali di Milano Cortina da una posizione privilegiata Katy Perry e Justin Trudeau hanno scelto di soggiornare nel resort Aman Rosa Alpina. Si trova nel bel mezzo delle Dolomiti, considerate patrimonio UNESCO, per la precisione a San Cassiano, ed è una rivisitazione contemporanea della classica eleganza alpina.

Aman Rosa Alpina
Aman Rosa Alpina

Circondato da imponenti pinete, è dotato di un'enorme spa disposta su due livelli (con una grande piscina riscaldata all'aperto) e di diversi ristoranti e bar esclusivi, dalla terrazza del Grill alla cantina con annate rare. La struttura, inoltre, offre l'accesso alla destinazione sciistica di livello mondiale del Dolomiti Superski.

Leggi anche
Le vacanze in Giappone di Annalisa: soggiorna nell'hotel tradizionale da oltre 3mila euro a notte
Katy Perry all’Aman Rosa Alpina
Katy Perry all’Aman Rosa Alpina

Le suite immerse tra i paesaggi innevati

Le camere e le suite sono tutte ispirate alla tradizione alpina. Progettate da Jean-Michel Gathy, si affacciano sul paese o sul bosco, vantando una meravigliosa vista sulle cime delle Dolomiti.

Aman Rosa Alpina
Aman Rosa Alpina

Quali sono i prezzi? Si parte da poco più di 1.800 euro a notte per una doppia superior con letto king, si passa a oltre 2.900 euro per la junior suite con vista sui boschi e si arriva a 17.600 euro per la suite zeno con giardino privato. L'alloggio più costoso, però, è l'Aman suite da oltre 22.600 euro al giorno, dotata di due camere da letto e una meravigliosa terrazza panoramica.

L’Aman suite
L’Aman suite
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi Milano-Cortina
Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui social
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge: è un guerriero vestito d'oro
Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge: è un guerriero vestito d'oro
Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici
Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views