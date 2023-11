Borgo Egnazia, quanto costa una notte nel resort di lusso che ospiterà il G7 Il G7 durante la presidenza italiana si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, per la precisione Borgo Egnazia: ecco tutto quello che c’è da sapere sul resort extra lusso nella Valle d’Itria.

A cura di Valeria Paglionico

Giorgia Meloni ha annunciato che il G7 durante la presidenza italiana si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia ma solo nelle ultime ore ha rivelato la location che ospiterà i leader mondiali: si tratta di Borgo Egnazia, un resort extra lusso nella Valle d'Itria. La scelta non è stata fatta a caso: come spiegato dal Primo Ministro, la Puglia storicamente è stata un ponte tra Occidente e Oriente e ad oggi viene ancora considerata una terra simbolo di dialogo tra due mondi opposti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla struttura a Sevelletri di Fasano di proprietà della famiglia Melpignano.

Borgo Egnazia

Il resort ispirato alle masserie pugliesi

Borgo Egnazia Hotel è un resort nato da un'idea di Camilla Vender Melpignano e suo marito Aldo Melpignano, il qui obiettivo era quello di dare vita a una location che diventasse il simbolo dell'ospitalità pugliese nel mondo.

Borgo Egnazia di sera

La struttura sorge in una posizione panoramica nella macchia mediterranea tra muri di pietra bianca e uliveti secolari: caratterizzato dall'architettura tradizionale pugliese con le iconiche costruzioni in calce bianca, Borgo Egnazia si ispira alle antiche masserie ma con le simmetrie del design moderno.

Borgo Egnazia

Il resort, al quale si accede attraverso un suggestivo arco d'ingresso, è composto da 3 aree separate ma interconnesse, ovvero la Corte, il Borgo e le Ville.

I giardini di Borgo Egnazia

Ogni sezione è dotata di camere, appartamenti e ville, tutte lussuose e decorate nei rilassanti toni del total white con balconi panoramici, bagni in pietra e ogni tipo di confort.

Borgo Egnazia

Le camere e i prezzi di Borgo Egnazia

La struttura è circondata da vasti giardini in stile arabo con muretti a secco, ha 4 piscine, un centro benessere da 1.800 mq, 3 campi da tennis e un lido privato, oltre che raffinati bar e ristoranti gourmet caratterizzati da soffitti a volta in pietra bianca e terrazze con vista. Quanto costa soggiornare a Borgo Egnazia?

La Corte Bella

I prezzi variano a seconda della soluzione scelta e del periodo dell'anno. In un weekend di bassa stagione, ad esempio, si parte da 429 euro per una notte nella Corte Bella con vista piscina, si passa a 809 per una giornata a La Casetta splendida, fino ad arrivare ai 1.189 euro per la Casa Bella.

Suite La Egnazia

Nella struttura non manca la suite, La Egnazia, una enorme camera luminosa e riservata dotata di piscina privata, terrazza panoramica, bagno in pietra e filodiffusione. Il suo prezzo? Una notte in un weekend in bassa stagione costa 1.589 euro. La location più lussuosa è però la Casa Magnifica abbracciata da un giardino mediterraneo con piscina e patio privato, quanto costa una notte in un paradiso simile? 2.109 euro a persona.