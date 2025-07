Quale passaporto consente di accedere a più Paesi senza visto: tra i più potenti quello italiano

Non ce n’è per nessuno: c’è sempre lo stesso Paese in cima alla classifica dei passaporti più potenti del mondo. Scopriamo qual è.

La potenza di un Paese si misura anche dal suo passaporto. Questo documento, infatti, non è un semplice documento come gli altri. Tutti sappiamo che è essenziale per entrare in alcuni Paesi, quindi ha un impatto enorme, perché da esso dipende la possibilità di ingresso, la mobilità dei cittadini, la libertà di movimento. Ogni trimestre Henley Passport Index realizza una classifica che fotografa i passaporti di ogni Paese e li ordina in base a quale garantisce l'accesso alla maggior parte dei Paesi senza visto. I dati provengono dall'International Air Transport Association e dimostrano che sono le nazioni asiatiche a guidare la corsa alla mobilità globale. In lista c'è anche l'Italia.

Quale Paese vanta il passaporto più potente del mondo

Singapore si è aggiudicato nuovamente il primo posto della classifica. Tutti coloro che possiedono questo passaporto, infatti, hanno accesso senza visto a ben 193 Paesi su 227 a livello globale: sono due in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma consentono al Paese asiatico di rimanere stabilmente alla vetta della classifica. Seguono Giappone e Corea del Sud. Il terzo posto della lista è occupato da sette Paesi europei che hanno accesso senza visto a 189 Paesi: figura tra questi anche l'Italia. I successivi Paesi europei, invece, si sono dovuti accontentare del quarto posto perché danno accesso a 188. Stupisce vedere gli Stati Uniti così in basso, nell'elenco. Basti pensare che nel 2014 era statunitense, il passaporto più potente del pianeta, mentre ad oggi è sul punto di uscire dalla top 10. Questa è la principale differenza tra le economie emergenti e le potenze storiche.

Le prime seguono una politica di liberalizzazione dei loro visti e investono in capitale diplomatico, le seconde (USA ma anche Regno Unito) virano verso politiche di ingresso più restrittive. Viceversa, sono in ascesa gli Emirati Arabi Uniti: hanno guadagnato ben 34 posizioni negli ultimi 10 anni. All'estremo opposto dello spettro della mobilità globale c'è Afghanistan: è in fondo alla classifica perché i suoi cittadini possono accedere solo a 25 destinazioni senza un visto. "Le nazioni che negoziano proattivamente le esenzioni dal visto e coltivano accordi di reciprocità continuano a crescere, mentre il contrario si verifica per quelle meno impegnate in tali sforzi" ha commentato il dott. Christian H.Kaelin, l'ideatore dell'indice.

La classifica dei passaporti più forti