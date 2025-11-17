Qual è il paese europeo perfetto per organizzare una vacanza in bicicletta
Siamo sempre stati abituati ad associare il concetto di vacanza al totale relax, considerandola un modo per staccare la spina dalla normale frenesia quotidiana fatta di lavoro, impegni familiari e sociali. Per molti, però, partire alla volta di una meta più o meno lontana significa andare alla scoperta di un "nuovo mondo" e per farlo bisogna essere super dinamici. Niente ozio e niente momenti di pausa, ci si ritrova a camminare per ore e ad avere la giornata ancora più piena di appuntamenti rispetto al solito. Sempre più diffuso, inoltre, è il cicloturismo, ovvero una forma di viaggio in bicicletta capace di unire la passione per il ciclismo all'esplorazione di luoghi, culture e paesaggi. Qual è il paese europeo perfetto per organizzare una vacanza simile?
In Lussemburgo ci sono 600 km di piste ciclabili
I turisti che amano viaggiare a bordo della propria bicicletta non devono andare troppo lontano per organizzare un viaggio dinamico e appassionate, gli basta volare in Lussemburgo, il paese europeo definito da molti il "paradiso dei cicloturisti". Oltre a essere vicinissimo all'Italia, vanta anche 600 km di piste ciclabili e 700 km di percorsi di mountain bike e la cosa particolare è che si tratta di itinerari in continua crescita. Il motivo per cui viene tanto favorito il cicloturismo in questa zona? Lo sport "su due ruote" è parte integrante della storia del paese, basti pensare al fatto che tra i suoi eroi sportivi ci sono ciclisti di successo, da Charly Gaul ai fratelli Schleck, che hanno coltivato la loro passione proprio tra i paesaggi del Lussemburgo.
Cosa visitare in Lussemburgo in bici
Quali sono i luoghi del Lussemburgo che possono essere visitati in bicicletta? Si può partire dall'esplorazione della Capitale per poi passare attraverso la foresta con le sue gole rocciose e le sue valli fluviali, fino ad arrivare ai vigneti sulle rive della Mosella. I ciclisti più audaci possono addentrarsi tra le strade tortuose interne e i tornanti di Éislek, certi del fatto che si ritroveranno di fronte panorami da sogno. Complice il fatto che le strade sono tranquille e poco trafficate, il viaggio su due ruote risulta sempre rilassante e piacevole. Gli uffici turistici regionali, inoltre, offrono visite guidate e consigli per andare alla scoperta del paese a bordo della propria mountain bike.