Dove si trova la città da fiaba definita la “Venezia del nord”

Siete alla ricerca di una vacanza suggestiva e romantica? Questa cittadina fa al caso vostro: ecco qual è la cosiddetta Venezia del nord che sembra essere uscita da una fiaba.

L'estate 2025 volge al termine ma non per questo bisogna rinunciare ai viaggi, anzi, è proprio questo il periodo ideale per prontare una vacanza autunnale o invernale (magari anche natalizia). Complici i prezzi stracciati proposti dalle compagnie aeree low-cost, si può cominciare a pianificare una piccola fuga, così da avere ben chiaro quale sarà il momento dell'anno in cui ci si prenderà una temporanea pausa dalla normale routine quotidiana. Una delle mete più gettonate con l'arrivo del freddo? Una romantica cittadina definita la Venezia del nord: ecco qual è e per quale motivo va visitata assolutamente almeno una volta nella vita.

Perché Bruges è la Venezia del nord

Si chiama Bruges ed una delle città più suggestive d'Europa. Si trova in Belgio, è infatti la capitale delle Fiandre Occidentali, e da molti viene definita la Venezia del nord, il motivo? Vanta romantici canali e ponti in pietra che somigliano in modo impressionanti a quelli presenti nella Laguna veneta. Qui si può fare un giro in battello, ammirando in tutta tranquillità le iconiche stradine da una posizione privilegiata. L'ideale è prenotare un tour all'ora del tramonto, quando le luci dei lampioni si riflettono sull'acqua, rendendo l'atmosfera ancora più magica. Nel periodo natalizio, inoltre, Bruges diventa uno spettacolo grazie agli iconici mercatini sparsi per tutta la città.

Cosa visitare a Bruges

A rendere la cittadina letteralmente da fiaba sono anche le sue strutture in stile medievale, dagli antici castelli ai campanili gotici, fino ad arrivare alle case fiamminghe con i tetti appuntiti: a primo impatto, quando si passeggia tra le stradine, sembra di essere in un film di animazione della Disney. Il cuore della città è però il centro, dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO. I luoghi da visitare? Il Markt, la piazza principale, il Belfort, la torre campanaria alta 83 metri, le antiche birrerie e i negozi di cioccolato. Da non perdere, anche il Minnewater, il "lago dell'amore", un luogo super romantico in cui ci si può scattare un selfie con la persona amata. In quanti si lasceranno ispirare da queste meravigliose foto per la scelta del loro prossimo viaggio?