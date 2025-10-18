Qual è il bar storico che ogni giorno offre drink gratis a una precisa ora

Cosa c'è di meglio di un aperitivo alla fine di una lunga e stressante giornata lavorativa? Assolutamente nulla ma potrebbe essere ancora più bello se fosse gratis. Da oggi il sogno può però trasformarsi in realtà: in Europa esiste un bar storico che ogni giorno offre ai clienti un drink a costo zero, a patto che si presentino a una precisa ora. Il locale si trova a Londra, è incredibilmente suggestivo ed è perfetto per organizzare una serata in compagnia: ecco come funziona l'iniziativa dei cocktail gratuiti.

L'antica biglietteria ferroviaria trasformata in bar

Si chiama Booking Office 1869 ed è il meraviglioso bar nascosto nella stazione di King's Cross St Pancras, a Londra. Si trova all'interno dell'iconico hotel in mattoni rossi della stazione ferroviaria e, tra soffitti altissimi, enormi vetrate con rosoni e arredi super chic in pelle, trasuda grandiosità ed eleganza. La sua storia è molto particolare. Come si può intuire dal nome, che in italiano significa "Ufficio prenotazioni", in passato era una vera e propria biglietteria ma ora, invece di offrire i ticket per il treno, serve drink e bevande di ogni tipo. Rispetto ad allora anche gli interni sono cambiati, anche se sono stati conservati alcuni dettagli vintage come i biglietti del treno originali emessi quando era ancora biglietteria. Niente più colori neutri e sgabelli scomodi, adesso ci sono divani di pelle, tavoli di marmo e luci soffuse.

Booking Office 1869

Come funziona l'offerta del drink gratuito ogni giorno

Come funziona l'iniziativa dei drink gratuiti a un preciso orario della giornata? A scoprirlo (e a rivelarlo al mondo intero) sono stati gli utenti dei social, che in alcuni reel realizzati all'interno dell'iconico bar hanno immortalato il momento in cui ricevono un cocktail a costo zero. Tutto quello che bisogna fare è trovarsi al bancone alle 17.05 esatte: in quel momento ogni giorno suona una campana, si accende una fiamma e il barista prepara il punch al rum che viene poi offerto ai clienti. Per quale motivo è stato scelto questo orario specifico? Perché sia l'hotel che il locale hanno aperto il 5 maggio (dunque il 05/05), il primo nel 1873, il secondo nel 1869. In quanti approfitteranno dell'offerta unica durante il loro prossimo viaggio a Londra?