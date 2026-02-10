In Giappone apre un bar per chi vuole licenziarsi: offre consulenze e consigli lavorativi

stile e Trend
Quante volte, usciti da lavoro, avete avuto solo voglia di sfogare lo stress al bar? In Giappone è nata un’idea super innovativa: un bar pensato per coloro che vogliono licenziarsi, in cerca di consulenze e consigli professionali.
A cura di Valeria Paglionico
A chi non è mai capitato di uscire da lavoro e di andare dritto al bar per scaricare lo stress? A partire da oggi si può anche sognare di cambiare vita proprio mentre ci si concede un aperitivo: in Giappone ha inaugurato un locale pensato per coloro che vogliono licenziarsi. Si chiama Tenshoku Sodan Bar, che tradotto significa “bar di consulenza per il cambio di lavoro”, e offre bevande gratuite a tutti coloro che intendono dare una svolta alla loro carriera o che semplicemente hanno il desiderio di sfogarsi: ecco come funziona nel dettaglio.

Come funziona il Tenshoku Sodan Bar

Come è nato il Tenshoku Sodan Bar? In Giappone, dove i livelli di stress professionale sono alle stelle, si voleva dare vita a uno spazio informale in cui i clienti si sentissero liberi di parlare delle loro frustrazioni lavorative, dei problemi di burnout e dei dubbi sulla propria carriera, il tutto senza essere giudicati. L’obiettivo, però, non è solo sfogarsi ma anche trovare soluzioni per migliorare la propria posizione lavorativa in termini di stipendi, orari e ruolo. Naturalmente i baristi non sono semplici bartender ma consulenti e responsabili delle risorse umane, che aiutano i clienti a valutare la situazione, senza necessariamente invogliarli a dare immediatamente le dimissioni.

Drink e consulenze sono gratuite

L'unico dettaglio che non torna? Sebbene a parlare del progetto innovativo sia stato anche il Gambero Rosso, al momento sul sito ufficiale del bar Tenshoku Sodan non ci sono menù e prezzi. Stando alle indiscrezioni, pare che sia le consulente che i drink vengano offerti in forma gratuita (ma non è chiaro come venga mantenuta l’attività). In Giappone, però, sono già nati dei progetti simili, come ad esempio i crying café dove i clienti si rinchiudevano per piangere (e anche lì tutto era gratiz). L’idea è tutt’altro che scontata in un contesto come quello giapponese, dove le gerarchie lavorative e l’iperproduttività provocano spesso problemi di burnout. Una realtà come quella offerta dal Tenshoku Sodan bar, dunque, ha l'obiettivo di creare un luogo dove le pressioni lavorative e la salute mentale possano essere affrontate senza vergogna.

