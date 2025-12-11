Qual è (e quanto costa) l’hotel europeo che può essere raggiunto solo a nuoto

Sapete che in Europa esiste un hotel di lusso su un’isola che può essere raggiunta solo via mare, dunque a nuoto? Ecco qual è e quanto costa.

Andare a lavoro ogni mattina richiede una certa dose di autocontrollo, visto che ci si ritrova quasi sempre a dover combattere contro il traffico e la folla. Che si prenda l'auto, la metro, il bus o la bicicletta, non importa, l'unica cosa certa è che si affrontano situazioni paradossali che mettono a dura prova la propria pazienza. In quanti mentre sono imbottigliati nelle code sognano di cominciare la giornata nuotando nel Mar Adriatico? È proprio quanto succede ai dipendenti di un hotel di lusso in Montenegro, situato su un'isola che può essere raggiunta solo via mare.

Dove si trova l'hotel di lusso che occupa un'intera isola

Si chiama Hotel Mamula ed è l'esclusivo hotel a 5 stelle situato sull'isola di Mamula, in Montenegro, per la precisione all'ingresso della baia di Kotor. Costruita durante l'impero austro-ungarico, la struttura ha un importante valore storico, visto che fino al XIX secolo era una fortezza militare. Oggi, però, dopo essere stata completamente restaurata è diventata un boutique hotel che mixa storia e design contemporaneo.

Hotel Mamula

Le mure in pietra secolari si fondono con spazi moderni, le viste panoramiche rendono ancora più incredibili gli arredi super chic: i lavori di ristrutturazione sono stati curati dallo studio di architettura internazionale MCM London, che ha voluto preservare l'essenza storica del sito ma aggiungendo un tocco di lusso con spa, ristoranti gourmet e suite con vista. Quali sono i prezzi? Aperto a partire da aprile, propone camere doppie con vista sull'Adriatico a partire da 574 euro e suite panoramiche da massimo 3.000 euro.

Hotel Mamula

L'hotel raggiungibile solo via mare

A rendere l'Hotel Mamula davvero unico nel suo genere è l'isolamento "fisico". L'isola su cui è costruito non è dotata di ponte o di strade che la collegano alla terraferma, dunque tutto e tutti devono arrivare via mare. Sebbene sia agli ospiti che ai membri dello staff vengano offerte imbarcazioni private, alcuni preferiscono adottare un metodo molto più economico e salutare per raggiungere il luogo di lavoro: percorrono la distanza a nuoto.

Hotel Mamula

Si tratta di una traversata di soli 800 metri e per molti è un perfetto esercizio fisico per cominciare la giornata con energia, riconnettendosi con la natura circostante. I fondatori dell'albergo non potrebbero esserne più felici, visto che all'interno della struttura tutto è stato pensato per essere green e rinnovabile. Non sorprende, dunque, che i dipendenti vengano incoraggiati ad adottare stili di vita sani con accesso ad aree di meditazione, palestre all'aperto e menù naturali.