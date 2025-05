video suggerito

Posti in piedi sugli aerei: i viaggiatori sono disposti a volare scomodi per pagare meno Si chiama Skyrider 2.0 ed è il futuro dei voli low cost. Sono sedili simili a selle delle biciclette, non si sta davvero seduti: scomodi ma costano poco.

A cura di Giusy Dente

Sareste disposti a viaggiare in piedi, su un aereo, pur di risparmiare? La sfida dei prossimi anni potrebbe essere proprio questa. Le compagnie low cost potrebbero infatti considerare l'ipotesi di mettere a disposizione dei passeggeri dei posti leggermente più scomodi, da vendere ovviamente a un prezzo molto basso. La notizia è stata accolta positivamente soprattutto dalla Gen Z.

Come sono fatti i posti in piedi sugli aerei

Si chiama Skyrider 2.0 e non è un sedile come gli altri. La sua caratteristica è di essere solo parzialmente eretto: somiglia più alla sella di una bicicletta e si sta solo appoggiati, più che seduti. Il progetto si deve a Aviointeriors, un'azienda italiana. È nato come provocazione, ma è stato visto anche come un modo per risparmiare, sia da parte delle compagnie aeree che dei viaggiatori. Questi ultimi potrebbero volare a un costo più basso, visto che si tratterebbe di posti messi in vendita a prezzi particolarmente stracciati. Le compagnie, a loro volta, potrebbero aumentare la capacità di trasporto passeggeri a bordo fino al 20%. Ed essendo sedili più leggeri, avrebbero vantaggi anche dal punto di vista della spesa in carburante. Quanti vantaggi! Ma a che prezzo, metaforicamente parlando? Rinunciando alla comodità. Difatti questa soluzione è stata pensata solo per voli brevi, di poche ore, vista la poca praticità. Sarebbe insostenibile su un volo a lungo raggio.

Chi è disposto a viaggiare in piedi

Nessuna compagnia aerea ha confermato l'introduzione di queste sedute, anche se c'è chi ha mostrato interesse. Il loro inserimento potrebbe essere più vicino del previsto e i passeggeri sono pronti, per lo meno quelli più giovani. Un sondaggio ha rivelato che i viaggiatori della Generazione Z sono molto più aperti all'idea di volare senza posto a sedere, se questo significa risparmiare e pagare di meno. Il sondaggio YouGov ha chiesto ai britannici: "Per i voli di due ore o meno, se il costo del biglietto fosse significativamente più basso, quanto sareste disposti o meno a prenotare un posto semi-in piedi, simile a un sedile di bicicletta con schienale e braccioli?". La maggior parte degli inglesi non si è mostrata entusiasta dell'idea: il 62% si è detto riluttante a fare una prova, per nulla interessato a sperimentare questa esperienza. Solo l'11% degli over 65 si è detto propenso a fare un tentativo. Il 53% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha dichiarato invece che sarebbe disposto a provare un posto in piedi, se il prezzo fosse significativamente più basso. Un altro dato: gli uomini erano leggermente più propensi delle donne a viaggiare in piedi: 32% contro il 21% delle donne.