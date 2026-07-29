Piscine di Ussassai, dove si trovano e perché è stato introdotto il divieto di balneazione

Le piscine di Ussassai sono un piccolo paradiso nascosto della Sardegna, caratterizzate da spettacolari acque verde smeraldo immerse nella natura. Per quale motivo è stato introdotto il divieto di balneazione?

La Sardegna è una delle regioni italiane che ogni anno vengono letteralmente prese d'assalto durante l'estate e, stando alle stime, in questo 2026 continuerà a essere tra le mete balneari più amate e gettonate. Sebbene la maggior parte dei turisti facciano visita alle spiagge paradisiache e incontaminate sparse su tutta la costa, esistono delle location da sogno anche nell'entroterra. È il caso delle piscine di Ussassai, nel cuore dell'Ogliastra, dove è possibile godersi il fresco e il contatto diretto con la natura sullo sfondo di acque verde smeraldo. L'unico piccolo inconveniente? Di recente è stato introdotto il divieto di balneazione: ecco per quale motivo.

Dove si trovano le piscine di Ussassai

Si chiamano piscine di Ussassai e sono un piccolo paradiso nascosto della Sardegna. Si trovano nel cuore dell’Ogliastra e sono delle vere e proprie piscine che si formano naturalmente nella roccia dei torrenti di montagna. Le pozze d'acqua sono cristalline, fresche e limpide, di un colore verde smeraldo che lascia senza fiato, e la cosa particolare è che sono circondate da un paesaggio naturale selvaggio e incontaminato, fatto di foreste di lecci, pareti rocciose boschi di corbezzoli. Per accedervi bisogna percorrere dei sentieri di trekking di livello medio-facile ma, una volta arrivati a destinazione, ci si rende conto che la fatica fatta viene ampiamente ripagata dallo spettacolare panorama che ci si ritrova di fronte. Attenzione, però, a non sbagliare strada: tra i molti sentieri presenti è facile perdersi, dunque è consigliabile aiutarsi con le apposite mappe.

Cascate di Ussassai

Il divieto di balneazione per combattere l'overtourism

Diventate un fenomeno social grazie al loro aspetto super Instagrammabile, le piscine naturali di Ussassai sono state prese d'assalto dai turisti nonostante siano nascoste tra le montagne. Per evitare di mettere a rischio l'equilibrio naturalistico del territorio, il Comune ha deciso di introdurre il divieto di balneazione e di acquatrekking. Niente più bagni, dunque, nel Rio Sa Taula, per la precisione nel tratto compreso tra la piscina de S’Arcada e l’incrocio con il Rio San Gerolamo, nei torrenti Rio Isara e Rio San Gerolamo e nella piscina di Caddargiu de Sini. Coloro che non rispettano il divieto rischiano di andare incontro a multe fino a 500 euro. L'unico piccolo inconveniente? Negli ultimi giorni sono stati moltissimi i turisti che, nonostante le norme restrittive, si sono immersi lo stesso nelle acque della zona. Il sindaco Chicco Usai, indignato dall'accaduto, ha preannunciato che ora si rivolgerà al prefetto.

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