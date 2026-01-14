Perché usare l’intelligenza artificiale per prenotare viaggi potrebbe rivelarsi un errore

L'Intelligenza Artificiale sta lentamente diventando un punto fisso della nostra quotidianità: che la si usi per fare una semplice ricerca online o per migliorare una performance lavorativa, non importa, l'unica cosa certa è che dà risposte complete e soddisfacenti in pochi secondi. Il settore viaggi non è rimasto indietro sulla questione, anzi, sono moltissimi coloro che si affidano all'AI per prenotare vacanze, cercare voli e offerte convenienti. Gli esperti, però, ritengono che questo metodo non sia molto efficace, anzi, spesso pare che faccia andare incontro a degli errori imperdonabili.

In quanti si affidano all'AI per prenotare viaggi

Secondo un sondaggio condotto da Global Rescue, solo il 22% di viaggiatori esperti si affidano all'Intelligenza Artificiale per organizzare le loro vacanze internazionali. Il motivo? La riluttanza verso le nuove tecnologie non c'entra nulla, la verità è che non si ha abbastanza fiducia nel processo decisionale dell'AI. Per la prenotazione di voli e hotel, ad esempio, in molti preferiscono affidarsi a una "supervisione umana". Certo, la cosa genera non poca curiosità, ma è chiaro che non basta quando di mezzo ci sono delle somme di denaro. A conti fatti, però, queste preoccupazioni non sono completamente "campate in aria", anzi, portano a delle scelte sagge e oculate.

I rischi dell'AI nel settore travel

Per quale motivo usare l'AI per l'organizzazione delle vacanze può indurre in errore? Spesso le informazioni sui luoghi e sugli orari dei trasporti fanno riferimento ad anni prima oppure non tengono in considerazione i giorni festivi, ignorando le usanze stagionali. L'AI, inoltre, non tiene in considerazione variabili come meteo, traffico, distanza degli aeroporti, cosa che potrebbe far andare incontro a clamorosi ritardi. Non dà, infine, quasi nessuna info sulle regole di validità di passaporto o di visto, provocando gravi complicazioni dell'ultimo minuto. Insomma, tratta di una tecnologia eccellente per generare idee e ispirazioni, ma nella pratica c'è bisogno sempre di intervenire con la propria capacità decisionale, valutando tempi, distanze e prezzi.