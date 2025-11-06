Come saranno i viaggi del futuro: niente controlli in aeroporto e taxi volanti

Come sarà viaggiare nel futuro? Dite addio ai lunghi controlli aeroportuali e alle infinite attese dei bus: grazie alle nuove tecnologie imbarcarsi in aereo e spostarsi all’interno delle città diventerà molto più semplice e rapido.

Oggi siamo abituati a viaggiare in aereo (dopo aver superato degli appositi controlli di sicurezza) e a raggiungere l'hotel in bus o a bordo di un transfert privato ma presto le cose potrebbero cambiare in modo drastico. Durante la fiera tecnologica GITEX Global di Dubai che si è tenuta negli ultimi giorni, si è scoperto che sono già molte le aziende, dalle compagnie aeree agli hotel, che hanno chiesto aiuto agli scienziati e all'AI per migliorare l'esperienza del viaggio, rendendola davvero futuristica: ecco come potrebbero essere le vacanze del futuro.

Come si evolveranno i controlli aeroportuali

Dimenticate i lunghissimi e noiosi controlli aeroportuali, presto per imbarcarsi sul proprio volo sarà necessario mostrare semplicemente il documento, a volte senza neppure fermarsi. Alcuni aeroporti internazionali, primo tra tutti quello di Dubai, stanno lavorando a un sistema basato sull'intelligenza artificiale che, grazie ad alcune telecamere installate agli ingressi ai gate, scansiona i volti dei passeggeri, abbinandoli alla loro identità grazie ai dati biometrici pre-registrati. Il tempo necessario per l'operazione? Solo 14 secondi e, nel caso in cui si presentino dei problemi, gli addetti alla sicurezza vengono invitati a intervenire. Addio anche al controllo degli oggetti che si hanno indosso, presto basterà un body scanner che crea immagini 3D per stabilire se si può proseguire il viaggio o se sono necessari ulteriori controlli.

Come si entrerà negli hotel senza reception

In rapida evoluzione, inoltre, anche una tecnologia per registrare l'eventuale ritardo dei passeggeri: si chiama digital twin e traccia ogni persona dal momento del check-in fino all'imbarco, segnalandogli "l'ultima chiamata". Una volta arrivati a destinazione, poi, non si dovrà prendere un bus o un Uber, si potrà salire a bordo di un "taxi volante", proprio come in Futurama. per quanto riguarda la reception dell'hotel, non sarà più necessario fornire i propri dati o attendere il proprio turno, si entrerà semplicemente nella struttura e si raggiungere la camera, usando il volto come chiave. Insomma, a quanto pare viaggiare nel futuro sarà decisamente molto più facile e rapido. In quanti non vedono l'ora di ammirare queste evoluzioni nella vita reale?