stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Arrivano i “taxi volanti”: non hanno bisogno del conducente e possono atterrare ovunque

Avreste mai immaginato di vedere le “auto volanti” di Futurama nella vita reale? Quel giorno è finalmente arrivato: ecco tutto ciò che c’è da sapere sui taxi volanti che non hanno bisogna di un pilota/conducente.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Avreste mai immaginato che un giorno ci sarebbero state delle auto "volanti" capaci di percorrere km e km in pochissimo tempo, senza incappare nel traffico o nei normali rallentamenti cittadini? Se fino ad ora avevamo visto scene simili solo in Futurama o in film di fantascienza, presto diventeranno finalmente realtà. Esiste, infatti, un'azienda di fama internazionale che sviluppa taxi aerei capaci di muoversi senza conducente per almeno 200 km: ecco chi ha lanciato il progetto futuristico e come funziona.

Com'è fatto il "taxi volante"

Si chiama EHang ed è l'azienda cinese che sta sviluppando dei veri e propri taxi aerei capaci di percorrere lunghe distanze senza conducente. Si tratta di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), la cui peculiarità sta nel fatto che riescono a percorrere 200 km con una singola carica. Il modello appena prodotto, il VT35, sembra essere destinato a diventare pioniere del settore per la sua autonomia e per le sue prestazioni. È biposto ed è dotato di 8 eliche che gli permettono di atterrare praticamente ovunque, senza avere bisogno di una apposita pista. I portavoce di EHang hanno spiegato: "Grazie alla sua capacità di volo autonomo, all'efficienza punto-punto e alla propulsione elettrica ecologica, il VT35 è destinato a svolgere un ruolo fondamentale nel far progredire l'ecosistema della mobilità aerea a bassa quota, dai corridoi urbani a quelli interurbani".

Il velivolo che punta a collegare le città in modo rapido

Al momento il progetto preliminare deve ancora ottenere una completa convalida ma, nel momento in cui la raggiungerà, diventerà il simbolo del progresso tecnico del settore. L'obiettivo dell'azienda è favorire i viaggi interurbani, collegando le città in modo decisamente più pratico e rapido. Il fondatore e CEO di EHang, Huazhi Hu, ha affermato: "In qualità di pioniere nella tecnologia eVTOL senza pilota, EHang ottimizza costantemente le prestazioni degli aeromobili e ne amplia le applicazioni per offrire al pubblico soluzioni di trasporto a bassa quota più sicure, intelligenti e accessibili per un futuro più verde e condiviso nell'aviazione civile globale".

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Moda
L’operazione nostalgia di Victoria’s Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Maria Grazia Chiuri è la nuova Direttrice creativa di Fendi
Maria Grazia Chiuri è la nuova Direttrice creativa di Fendi
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti
Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views