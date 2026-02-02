Perché non dovresti mai condividere sui social foto di carte d’imbarco e passaporto

Avete mai condiviso una foto della carta d’imbarco o del passaporto prima di una partenza? Ecco per quale motivo è un’abitudine super rischiosa.

Quando un viaggio comincia, si viene travolti da una sensazione di adrenalina e di entusiasmo estremamente piacevole: si va incontro "all'ignoto" ma con la certezza che sarà indimenticabile, visto che in tutti i casi si conoscono e scoprono posti e culture nuove. L'unico piccolo inconveniente? Spesso l'euforia fa commettere degli imperdonabili errori che potrebbero mettere a rischio truffe. Un esempio? Condividere sui social delle foto della carta d'imbarco o del passaporto.

Quali sono le informazioni personali a rischio

Per molti viaggiatori fotografare la carta d'imbarco e il passaporto mentre ci si trova in aeroporto è una vera e propria tradizione, una sorta di rito per condividere con i followers un momento di grande felicità. Solo in pochi, però, conoscono i rischi di questa abitudine apparentemente innocua: quando si postano scatti del genere sui social si potrebbe andare incontro a problemi di privacy e di sicurezza, anche quando i propri dati vengono coperti. Il motivo è molto semplice: i truffatori possono ricostruire il qr code del biglietto, il codice a barre della carta d'imbarco e tutte le informazioni personali presenti sul passaporto (anche quando sono in gran parte oscurate).

I pericoli delle foto a carte d'imbarco e passaporto

I dati presenti su passaporto e carte d'imbarco contengono quasi sempre codici codificati che rimandano a precise informazioni personali, dal nome completo al codice di prenotazione. Guardando le foto quasi del tutto oscurate, è possibile ricostruire le notizie, accedendo facilmente ai dettagli della prenotazione, così da cambiare posto o da cancellare voli. I rischi maggiori a cui si va incontro, però, sono furti d'identità, truffe di phishing e accesso non autorizzato ad account fedeltà delle compagnie aeree. Insomma, a quanto pare se si vuole condividere l'emozione di una partenza, sarebbe meglio postare uno scatto dell'aeroporto o una foto ad alta quota realizzata dal proprio posto finestrino.