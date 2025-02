video suggerito

Perché le app del meteo stanno danneggiando il settore turistico Quante volte vi è capitato di organizzare una vacanza in base al meteo? Ecco per quale motivo le app che prevedono le condizioni climatiche stanno danneggiando il settore turistico.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è la prima cosa che si fa quando si è in procinto di organizzare un viaggio? A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non si va alla ricerca delle offerte più convenienti in fatto di voli e hotel, si analizza nei minimi dettagli il meteo della meta scelta. L'obiettivo è quello di capire se ci si trova nella stagione giusta per fare una vacanza in quella determinata location o se sarebbe il caso di rimandare a causa del tempo avverso. La cosa che nessuno avrebbe mai detto, però, è che le app del meteo avrebbero finito per avere degli effetti negativi sull'industria del turismo: ecco cosa sta accadendo.

Gli effetti delle previsioni meteo sui turisti

Le app del meteo che tutti noi abbiamo installato sullo smartphone stanno danneggiando in modo irreversibile il settore turistico e a dimostrarlo in modo pratico è stato il team del GreenWood Family Park , un parco tematico ecologico all'aperto situato nel Galles del Nord. Secondo i portavoce della location, il numero di visitatori è sempre stato molto elevato durante l'alta stagione ma negli ultimi anni le cose sono cambiate, il motivo? In molti hanno cominciato a rinunciare all'esperienza dopo aver visto le previsioni meteo. Spesso, infatti, le app offrono solo un'istantanea approssimativa della giornata, magari associandola al simbolo della pioggia anche quando il fenomeno metereologico avverso è limitato a un'oretta.

Le app del meteo devono cambiare?

I turisti chiaramente si lasciano influenzare non poco dal meteo quando devono pianificare le attività giornaliere in vacanza: bisogna capire cosa indossare, se portare l'ombrello oppure no e se si possono fare esperienze all'aperto. Dall'altro lato è chiaro che per i gestori delle attrazioni una semplice icona fuorviante può fare la differenza. Il team del GreenWood Family Park chiede, dunque, che l'attuale sistema di icone meteorologiche generalizzate venga eliminato e sostituito con un "riassunto" più esaustivo delle 24 ore, magari servendosi di icone più piccole ma allo stesso tempo più variegate e complete.