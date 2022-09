Perché Ilary Blasi ha le chiavi della Cappella Sistina Ilary Blasi ha visitato i Musei Vaticani di Roma con delle chiavi molto speciali che hanno permesso di accedere ad alcuni degli spazi più suggestivi al mondo.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi in visita alla Cappella Sistina

Sono tante le novità per Ilary Blasi da quando si è separata dal marito Francesco Totti. Dopo una vacanza da sola, con gli amici e i figli, la nota showgirl sta approfittando del suo tempo libero per esplorare luoghi non sempre conosciuti. Dalle immagini condivise sui social è stato possibile assistere alla sua visita d'eccezione ai Musei Vaticani in cui ha avuto accesso anche a luoghi spesso interclusi al pubblico con delle chiavi speciali.

Ilary Blasi in visita ai Musei Vaticani

Visita notturna per Ilary Blasi ai Musei Vaticani che ha potuto godere di una guida d'eccezione lungo il percorso. Grazie infatti a Matteo Alessandrini, Responsabile Ufficio Stampa e SMM dei Musei Vaticani, e a Gianni Crea, Clavigero dei Musei Vaticani che è responsabile delle loro aperture e chiusure, la nota showgirl ha potuto avere un accesso privilegiato ad uno dei luoghi più affascinanti e importanti d'Italia.

Ilary Blasi ai Musei Vaticani per una visita privata

Ilary Blasi ha trascorso una vera e propria notte al museo ma, a differenza del famoso film, la nota conduttrice tv ha potuto godere indisturbata delle storiche sale dei Musei Vaticani, accompagnata solo da alcuni amici e dai responsabili dell'importante istituzione, e ha avuto un accesso esclusivo in uno dei luoghi più suggestivi al mondo come la Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo.

La visita privata di Ilary Blasi ai Musei Vaticani

La storia dei Musei Vaticani

Da Michelangelo a Botticelli, da Raffaello a Caravaggio ma anche Antonio Canova, Henri Matisse e molti altri ancora, nei Musei Vaticani sono conservati alcuni dei più importanti e meravigliosi capolavori della storia dell'arte mondiale. Fondati da papa Giulio II nel 1506, la collezione nacque attorno alla scultura del Laocoonte da cui si partì per l'edificazione dei museo.

Ilary Blasi nei Musei Vaticani

Definito il Museo dei Musei, i Musei Vaticani furono inizialmente usati come residenze private dei papi e aperti al pubblico nel 1771 per volere di papa Clemente XIV. Non accolgono le ricche collezioni di arte, archeologia ed etno-antropologia create dai Pontefici nel corso dei secoli ma comprendono anche alcuni dei luoghi più esclusivi e artisticamente significativi dei Palazzi Apostolici come la Cappella Sistina.

Ilary Blasi entusiasta della visita ai Musei Vaticani

La Cappella Sistina è uno dei più spettacolari capolavori artistici e culturali non solo di Città del Vaticano ma del mondo. È stata costruita tra il 1475 e il 1481 circa per volere di papa Sisto IV della Rovere che commissionò la realizzazione degli affreschi della volta e della parete di fondo della sala a Michelangelo Buonarroti. Qui si riunisce il conclave e si tengono alcuni importanti eventi papali ma soprattutto si assiste allo spettacolo d'arte del Giudizio Universale che attira milioni di visitatori ogni anno, compresa Ilary Blasi.